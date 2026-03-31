Taylor Swift, demandada por The Life of a Showgirl - CONTACTO

MADRID, 31 Mar. (CulturaOcio) -

Taylor Swift se enfrenta a una demanda por presunta infracción de marca a raíz de The Life of a Showgirl, su último álbum. La acción judicial, presentada el lunes 30 de marzo ante un tribunal federal de California, parte de Maren Wade, artista y escritora que sostiene que la denominación The Life of a Showgirl invade un terreno que ella llevaba años ocupando con Confessions of a Showgirl. Sobre esa base, acusa a la cantante y a UMG Recordings por infracción de marca, falsa designación de origen y competencia desleal.

Según explica Wade en la demanda, el conflicto gira en torno a su marca personal que asegura haber construido durante más de una década.

La artista comenzó en 2014 a publicar en Las Vegas Weekly una columna titulada Confessions of a Showgirl sobre su experiencia en la industria del espectáculo y, con el paso del tiempo, ese nombre se amplió a actuaciones en directo, contenidos audiovisuales, un podcast y otras iniciativas. Un proyecto que Wade defiende se asoció comercialmente a su nombre antes del lanzamiento del álbum de Swift.

La demandante indica que el problema no se limita al título del disco, sino al uso comercial del mismo. En la carta afirma que "no lo hicieron de forma discreta" y que "en cuestión de semanas la denominación se fijó en productos de consumo, etiquetas, colgantes y embalajes y empezó a utilizarse como marca en distintos canales de venta".

"Todo ello dirigido al mismo público que la demandante había tardado años en cultivar", añade.

LA OFICINA DE PATENTES RECHAZÓ EL REGISTRO DE THE LIFE OF A SHOWGIRL

Otro de los ejes de la demanda es que la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos rechazó en noviembre de 2025 la solicitud de registro de The Life of a Showgirl por apreciar riesgo de confusión con Confessions of a Showgirl.

El examen, según recoge el propio escrito judicial, concluía que ambas denominaciones comparten la expresión "of a Showgirl", presentan similitudes en su apariencia y sonido y se utilizan en ámbitos próximos, relacionados con actuaciones musicales y teatrales, lo que podría llevar al público a pensar que existe una conexión entre ambos proyectos.

A partir de ahí, Wade señala que la dimensión comercial del universo Swift está desdibujando su proyecto hasta provocar lo que en derecho de marcas se conoce como confusión inversa, que el original termine pareciendo una derivación del más mediático.

"Confessions of a Showgirl es la única marca bajo la que la demandante ha construido su identidad profesional durante más de una década. No es una marca entre cientos. Es la única que tiene. La erosión continuada de esa marca amenaza la totalidad de su proyecto", advierte el escrito.

En paralelo, Jaymie Parkkinen, abogada de Wade, declara que "una artista en solitario que ha dedicado doce años a construir una marca no debería verse obligada a contemplar cómo desaparece porque ha llegado alguien más grande". Reuters recoge además otra valoración de la letrada en la que subraya que existe "un gran respeto por el talento y el éxito de Swift", pero recuerda que el derecho de marcas existe para proteger también lo que levantan artistas de menor escala.

Por el momento, ni Swift ni Universal Music Group se han pronunciado públicamente a propósito de la demanda. Por su parte, Wade reclama una indemnización de cantidad no especificada y una orden judicial que impida a la intérprete seguir utilizando esa denominación comercialmente.