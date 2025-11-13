Taylor Swift destapa su lado más íntimo en el tráiler de The End of an Era, el documental de su gira The Eras Tour - DISNEY+

El 12 de diciembre verá la luz en Disney+ The End of an Era, Tour. A modo de aperitivo, la plataforma ha lanzado un tráiler de esta serie documental que relatará, a lo largo de sus seis episodios, la gira mundial de Taylor Swift, The Eras Tour, donde la cantante saca a relucir su lado más íntimo. "Sé que hay fuerzas desconocidas implicadas que nunca podré controlar", afirma Swift al inicio del avance mientras se prepara para dar uno de sus conciertos. Seguidamente, las imágenes muestran a sus fans visiblemente emocionados en el estadio y al equipo entre bambalinas preparando cada detalle.

"Este espectáculo creó una experiencia compartida para 70.000 personas a la vez. Hay algo realmente especial en ello", confiesa feliz la artista. "The Eras Tour se me ocurrió dos años antes de empezar la gira", reconoce Swift, al tiempo que las imágenes revelan su titánica dedicación a preparar las coreografías.

"Mi principal objetivo es sorprender a los fans con algo inesperado", admite a continuación, mientras varias secuencias dan buena cuenta del gran ambiente de trabajo con su equipo, su complicidad con la artista musical Sabrina Carpenter, las actuaciones con el cantante Ed Sheeran o la relación con su prometido, el jugador de fútbol americano Travis Kelcey.

"Travis Kelcey me hace muy feliz", confiesa la madre de la cantante, Andrea Swift, acerca del prometido de su hija en otra escena del tráiler. Dirigida por Don Argott junto a Sheena M. Joyce, The End of an Era incluye, además, los testimonios de artistas invitados, familiares y amigos, como Gracie Abrams, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran y Florence Welch.

Por otra parte, el mismo día de su lanzamiento, Disney+ estrenará Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show. La película completa del concierto, dirigida por Glenn Weiss y producida por Swift, se grabó durante el último espectáculo de la gira en Vancouver e incluye el repertorio al completo de The Tortured Poets Department, el cual se añadió a la gira tras el lanzamiento del álbum en 2024.