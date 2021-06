Patrick Wilson y Vera Farmiga: "En Expediente Warren 3 salimos de casas embrujadas para hablar de un asesinato real"

LOS ÁNGELES, 4 Jun. (CulturaOcio - Raquel Laguna) -

Oscura y romántica. Así describe Patrick Wilson 'Expediente Warren: Obligado por el demonio', al nueva entrega de la saga de terror The Conjuring que, de nuevo con la supervisión del creador de la franquicia, James Wan, está dirigida en este caso por Michael Chaves. Patrick Wilson y Vera Farmiga retoman sus papeles como los investigadores de lo paranormal Ed y Lorraine Warren en el filme que llega a los cines este viernes 4 de junio.

"En cuanto a Lorraine y Ed, sus propias luchas personales se ponen a prueba como nunca antes. También vemos un lado romántico muy diferente. Es la entrega más oscura de la saga, pero también la más romántica", afirma el actor en una entrevista concedida a CulturaOcio.com en la que destaca también que la historia de Expediente Warren: Obligado por el demonio se presenta de una forma totalmente diferente a cualquier otra otra película del universo Expediente Warren.

"Salimos del género de casas embrujadas. Habla de un asesinato real. Es la primera vez en la historia de Estados Unidos en que una posesión demoníaca se usa como coartada, y eso marca de inmediato un tono diferente", explica.

La actriz Vera Farmiga se mete de nuevo en la piel de Lorraine Warren. La famosa investigadora paranormal falleció en 2019 a los 92 años de edad. Farmiga siempre ha admirado la sensibilidad, curiosidad y valentía de Lorraine. Sin embargo, fue la jovialidad de Warren lo que más impresionó a la intérprete cuando la conoció en persona. "No podía creer que pudiera ser tan encantadora, tan dulce y tener tan buen humor, después de presenciar y luchar contra lo diabólico y con tanta oscuridad en su vida. Eso me impactó", recuerda la actriz.

¿CREER EN LOS FANTASMAS?

Por su parte, el actor irlandés Ruairi O'Connor reconoce que no es una persona supersticiosa, lo que supuso un gran reto para el joven a la hora de participar en la aterradora película. "Estoy abierto a creer en lo paranormal y en la existencia de fantasmas, pero todavía no se me han aparecido", afirma.

O'Connor confiesa que su pasión por las películas de terror comenzó cuando tenía 8 o 9 años de edad. "De hecho, desde antes... porque ahora ya me asustan. Por eso, al ver este filme, me sorprendió gratamente sentir miedo de verdad, aunque supiera qué iba a pasar", cuenta.

Basada en un caso real, Expediente Warren: Obligado por el demonio relata la escalofriante historia de terror, asesinatos y maldad que conmocionó incluso a Ed y Lorraine Warren, los verdaderos investigadores paranormales con más experiencia en este campo. Uno de los casos más sensacionales de sus archivos, que empieza con la lucha por el alma de un niño y que después les arrastra más allá de cualquier cosa que hubieran visto antes. Es la primera vez en la historia de Estados Unidos en la que un sospechoso de asesinato utiliza la posesión demoníaca como defensa.