Así fue la despedida de Patrick Stewart en el rodaje de Vengadores: Doomsday, que rendirá tributo al eterno Profesor Xavier - MARVEL

MADRID, 26 Nov. (CulturaOcio) -

Patrick Stewart interpreta por última vez al Profesor X en Vengadores: Doomsday. Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, y los hermanos Russo, directores del filme, han revelado que el actor, fallecido el pasado 28 de octubre a causa de la enfermedad de Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy, atravesó dificultades durante su último día de rodaje. Además, han expresado su intención de rendirle homenaje en la película.

"Se puso en pie y dedicó unas palabras al equipo", contó Feige a Entertainment Weekly. "No sabíamos con certeza si sería su último día en un rodaje, pero él nos estaba dando a entender que creía que así sería", añadió.

Según apunta el medio, a Stewart le ofrecieron también un papel en la secuela de Doomsday, Secret Wars, pero el intérprete británico lo rechazó. "Todos teníamos presente que quizá no volviéramos a verlo en un rodaje", explicó Anthony Russo. El realizador señaló, además, que el ambiente estuvo marcado por la emoción.

"Era evidente que estaba atravesando problemas de salud, pero se esforzó muchísimo para ofrecer una interpretación y estar presente, tanto por nosotros, los directores, como por sus compañeros de reparto y el equipo técnico", continuó.

"Se notaba que aquello iba mucho más allá del esfuerzo habitual de un actor por acudir al rodaje y ofrecer una interpretación de ese nivel. Estaba poniendo todo de su parte para aportar su presencia, experiencia y capacidad de colaboración a los demás", afirmó.

"Era alguien que estaba atravesando graves dificultades de salud y que, aun así, hacía el esfuerzo de estar allí y dar lo mejor de sí mismo. Que consiguiera sobreponerse a todo aquello y ofrecer la interpretación que brindó en la película, así como la experiencia que nos regaló a todos los que trabajamos con él, hizo que todo fuera profundamente emotivo", concluyó Russo.

FEIGE Y LOS RUSSO QUIEREN HOMENAJEAR A STEWART COMO SE MERECE EN LA PELÍCULA

Stewart falleció a los 86 años el pasado 28 de octubre en su domicilio de Los Ángeles tras la enfermedad de Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy, y, desde entonces, Feige y los hermanos Russo están buscando el modo de rendirle homenaje en Doomsday.

"El rodaje de la cinta terminó hace tiempo y Patrick hizo un trabajo extraordinario", afirmó Feige. "Ahora estamos pensando en cómo podemos preparar algo que sirva para honrar y recordar a nuestro amigo, como se merece", añadió el presidente de Marvel Studios.

"En muchos sentidos, Xavier es la conciencia de la película", explicó Joe Russo. "Tiene una escena preciosa con Ian McKellen, su mejor amigo en el filme. Es una escena muy emotiva que gira en torno al perdón y que, pienso, cobra un significado aún más especial tras su fallecimiento", concluyó.