Así es la escena que Denis Villeneuve no pudo incluir en Dune

MADRID, 7 Sep. (CulturaOcio) -

El 17 de septiembre llega a los cines españoles Dune. La cinta dirigida por Denis Villeneuve, basada en la novela de Frank Herbert, tendrá una duración de 155 minutos. Mas de dos y media de metraje que no ha sido suficientes para que el realizador pudiera incluir algunos de sus pasajes favoritos que aparece en el libro.

En una entrevista con Slash Film, Villeneuve reveló que no pudo incluir una escena de Gurney Halleck, el fiel y rudo lugarteniente del duque Leto Atreides intepretado por Josh Brolin, tocando un instrumento llamado baliset. "Os diré algo... Hay una cosa que me duele. Es el baliset de Gurney Halleck. Es algo que rodé. Es algo que existe. Josh lo hizo increíble, pero por varias razones no pude ponerlo en esta primera parte", confesó.

En la novela original, el baliset es un instrumento similar a un laúd. El baliset aparece en la película de 1984 de David Lynch, ya que en una de las secuencias se puede ver al Gurney Halleck de aquella versión, interpretado entonces por Sir Patrick Stewart, tocando el instrumento. Pero curiosamente, esta también fue una de las escenas eliminadas en la versión que se estrenó en cines y solo se pudo ver en la versión extendida del filme.

Tal como recoge Slash Film, en una rueda de prensa Brolin explicó que había aprendido a tocar el instrumento. "Como músico aficionado, cuando lo trajeron al set Oscar Isaac me lo quitó de las manos y lo tocó de manera increíble. No os olvidéis de Llewyn Davis, interpretado increíblemente por él, lo que me dejó en una situación horrible y vulnerable pensando que nunca lo haría bien. Y luego, cuando tocamos y cantamos, Denis me animó. Así que creo que hubiera estado muy nervioso y lo hubiera hecho mal, pero como me animó y fue amable, fue mucho mejor", relató.

El 17 de septiembre llegará a salas de cine Dune. Será de manera exclusiva en salas en varios países, cuyo lanzamiento está programado casi un mes antes de su estreno en Estados Unidos, previsto para el 22 de octubre, siendo un lanzamiento híbrido en cines y HBO Max.

Junto a Josh Brolin como el hombre de armas Gurney Halleck, completan el reparto Timothée Chalamet como Paul Atreides, Zendaya como Chani, Rebecca Ferguson como Lady Jessica, Oscar Isaac como el duque Leto Atreides, Jason Momoa como Duncan Idaho, Charlotte Rampling como Gaius Helen Mohiam, Javier Bardem como Stilgar, Stellan Skarsgard como el ladino barón Vladimir Harkonnen y Dave Bautista como el brutal Glossu Rabban.