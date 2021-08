Zendaya protagonizará la secuela de Dune de Denis Villeneuve

MADRID, 17 Ago. (CulturaOcio) -

Una de las películas más esperadas del año es sin duda Dune, la nueva adaptación de la mítica novela ciencia ficción de Frank Herbert que contará con Denis Villeneuve como director.

Con motivo de la pandemia, el estreno del filme, que aspira a ser una de las mayores cintas del género hasta la fecha, se ha visto retrasado en varias ocasiones. Sin embargo, su realizador ha afirmado estar listo para rodar la próxima entrega de la saga y ha confirmado que Zendaya será la protagonista.

En una entrevista concedida por Villeneuve al diario italiano La Repubblica, el cineasta ha señalado que Timothée Chalamet, protagonista de la primera película, pasará el testigo a la actriz de Spider-Man: No Way Home en su secuela.

"Cuando hice el casting para el personaje de Chani conocí a muchas actrices", ha señalado el cineasta antes de explicar que después de haber elegido a Zendaya y haber hecho la película con ella, lamenta "haberle tenido que hacer la prueba".

"Fue solo porque no la conocía, sin embargo ese día me impresionó y cuando se fue del estudio ya sabía que Chani era ella, la joven tigresa del desierto", ha continuado detallando Villeneuve.

En cuanto al tono que tendrá la cinta, el realizador ha señalado que, en contraste con su trabajo en Blade Runner: 2049, Dune será mucho más natural. "No he buscado lo exótico, quería una luz cotidiana, no amaneceres y atardeceres, quería que fuera accesible y comprensible para que los espectadores se centraran en los personajes, en sus relaciones sin distraerse por las imágenes que componen la película".

En relación con las afirmaciones de Villeneuve cabe recordar que la anterior adaptación cinematográfica de la novela, realizada por David Lynch en 1984, contaba con una puesta en escena artificiosa y una narración densa y apresurada para condensar todo el material de la novela, de la que ahora parece querer huir el cineasta canadiense.

Tras su paso por el Festival de Venecia, 'Dune' llegará a salas españolas el 17 de septiembre. A pesar de retrasar su lanzamiento en Estados Unidos para el 22 de octubre (que será un estreno híbrido en la gran pantalla y HBO Max), Warner mantiene su estrategia de estrenar el filme un mes antes en varios mercados internacionales, como España, Francia, Alemania o México, donde tendrá un lanzamiento exclusivo para cines.