Arnold Schwarzenegger es Papá Noel en el disparatado tráiler de En busca del saco mágico

Archivo - Arnold Schwarzenegger ficha a un 'niño malo' para salvar la Navidad en el divertido tráiler de En busca del saco mágico - PRIME VIDEO - Archivo

MADRID, 3 Nov. (CulturaOcio) -

En busca del saco mágico, la nueva película navideña de Prime Video protagonizada por Arnold Schwarzenegger (Terminator) y Alan Ritchson (Reacher), se estrena el 2 de diciembre. La plataforma, ha lanzado un divertido tráiler en el que Papá Noel se ve obligado a reclutar a un peculiar equipo para recuperar su bolsa de regalos robada.

El adelanto, de dos minutos y medio de duración, comienza en una cafetería con el reencuentro entre un ladrón, interpretado por Ritchson, y su hija. Poco después, un misterioso hombre de abrigo rojo (Schwarzenegger) les pide ayuda en una pista de patinaje para recuperar su saco porque "sino no existirá la navidad"

El avance continúa, con los tres subiéndose a un trineo de renos. La niña asegura que el extraño es Papá Noel, pero su padre lo niega. El desconocido revela que la ladrona del saco "es una duende" obsesionada con "las cosas brillantes".

El supuesto Santa Claus confiesa que eligió al protagonista porque, por su naturaleza bondadosa, él mismo "no puede ser malo". Al cerrar el trato, el padre sentencia al final del metraje: "Bienvenido a la lista de los malos, señor Kringle".

"Cuando el icónico saco rojo de Papá Noel (Schwarzenegger) es robado por una elfa rebelde y resentida (Awkwafina), la Navidad se encuentra repentinamente en peligro. Con la noche más importante del año a la vuelta de la esquina, Papá Noel recluta a un ladrón de su 'lista de niños malos', Vance (Ritchson). Junto a la hija de Vance, y con un poco de ayuda de elfos y renos, reúne rápidamente a un equipo de inadaptados con un talento criminal excepcional para llevar a cabo el atraco más inesperado de sus vidas. Entre risas y magia navideña, En busca del saco mágico nos recuerda que, a veces, hasta Papá Noel necesita un poco de ayuda para sacar adelante la Navidad", reza la extensa sinopsis del filme.

Junto a Schwarzenegger, Ritchson y Awkwafina, completan el reparto de En busca del saco mágico Berkeley James (Hospital general, El Míster), Michael Cyril Creighton (Solo asesinatos en el edificio, Spotlight), Liza Koshy (Transformers: El despertar de las bestias, Los juegos del amor), Kyle Mooney (Saturday Night Live, Sin malos rollos) y Jane Krakowski (Rockefeller Plaza, Ally McBeal), junto a Ken Jeong (Resacón en Las Vegas, Crazy Rich Asians).

La cinta está dirigida por Adam Shankman (Un paseo para recordar) y con guion de Allan Rice (Kung Fu Panda: La leyenda de Po). La producción corre a cargo de Lawrence Grey (Nunca apagues la luz), Ben Everard (El negocio del dolor), Reg Tigerman (The Cabin with Bert Kreischer), Dan Spilo (Sunnyside) y el propio Ritchson.