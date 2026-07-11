Armie Hammer dice que lloró viendo su nueva película, Citizen Vigilante: "Es odiosa, repugnante" - EVENT FILM DISTRIBUTION

MADRID, 11 Jul. (CulturaOcio) -

En vez de convertirse en una oportunidad para relanzar su carrera después de que esta frenara en seco por las acusaciones de violencia sexual y canibalismo, Citizen Vigilante ha envuelto a Armie Hammer en una nueva polémica. El filme de Uwe Boll ha sido tan controvertido por su violencia y posturas extremistas que su estreno en Alemania fue prohibido por miedo a que incitara al odio contra personas migrantes. Y parece ser que la cinta ha horrorizado incluso a su mismo protagonista.

"La primera vez que la vio, se echó a llorar. Y no eran lágrimas de alegría", ha declarado una fuente del entorno de Hammer en declaraciones a Puck, revelando la impresión que le causó al actor ver la película terminada. "Me llamó y me dijo: 'Joder. Esto es odioso, repugnante'", aseguró.

De acuerdo con esta fuente, el intérprete era consciente de que la película "se inclinaba claramente hacia la derecha" pero no sabía cómo sería la versión final ni tenía idea de lo extrema que sería. "Uwe trabaja de una forma muy frenética", expuso, señalando que "no es que le enviara un guion de cien páginas". "Cuando vio el producto final, dijo: 'Esa no era la película que creía que habíamos hecho', y se volvió loco'", relató.

El propio Hammer ya reveló en una entrevista concedida a The Hollywood Reporter que el guion que le llegó apenas tenía 50 páginas y, cuando le preguntó al respecto a Boll, este le indicó que solo iban a "rodar y a pasarlo bien". En todo caso, cuando el cineasta lo contactó, era la primera oferta que recibía en cinco años. "Me habría metido hasta en un puto anuncio de comida para gatos. Solo quería volver a trabajar", admitió.

¿ESTÁ DISPUESTO ARMIE HAMMER A RODAR UNA SECUELA?

A pesar de la polémica que ha suscitado la cinta, Boll ya ha expresado su interés en hacer una secuela y estrenarla el año que viene e incluso aseguró, en declaraciones a Variety, que Hammer "estaría encantado" de retomar su papel. Por su lado, la fuente cercana al actor no ha negado que sea una posibilidad, aunque remarcó que tendría que ser por "una cantidad de dinero capaz de cambiarte la vida". "Todo el mundo tiene un punto límite", añadió.

Citizen Vigilante sigue a un violento justiciero motivado por el asesinato de su mujer a manos de un inmigrante, cuyos objetivos son principalmente personas migrantes, delincuentes y funcionarios corruptos. Pese a que Alemania prohibió su estreno, la película ha tenido una gran resonancia en redes sociales después de que Elon Musk publicara el largometraje completo en X y ya ha encontrado una distribuidora dispuesta a estrenarla más allá de las fronteras de Estados Unidos.