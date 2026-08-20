¿Habrá Temporada 2 de Lucky, la serie de Anya Taylor-Joy en Apple TV? - APPLE TV

MADRID, 20 Ago. (CulturaOcio) -

Lucky, adaptación de la exitosa novela homónima de Marissa Stapley y protagonizada por Anya Taylor-Joy, ha cerrado su andadura en Apple TV con su séptimo episodio. Sin embargo, son muchos los que se preguntan ya si habrá una segunda temporada de la ficción.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Titulado All Good Things, el séptimo y último episodio de Lucky ha supuesto un desenlace tibio para los espectadores tras seis capítulos enganchados con una historia llena de giros y tensión. El 1x07 arranca con Lucky recordando una estafa de su infancia mientras se prepara para enfrentarse a Wayne Whittaker (William Fichtner).

Durante el encuentro, Lucky provoca a Whittaker hablando de Cary (Drew Starkey) y revela que los casi 10 millones de dólares robados están convertidos en criptomonedas, protegidos por un código secreto. Sin embargo, descubre que Whittaker ya conocía sus movimientos porque el agente Kershaw (Eric Lange), que era corrupto, le estaba pasando información.

La situación se complica cuando la agente Billie Rand (Aunjanue Ellis-Taylor) se enfrenta a Kershaw y Whittaker aparece con John herido y atado como rehén. Lucky se niega a entregar el código hasta que ella y su padre estén a salvo, así que Whittaker le da un arma a Priscilla (Annette Bening) y le ordena matar a Lucky delante de su padre, John (Timothy Olyphant).

Priscilla apunta a Lucky y dice "lo siento", pero, en lugar de dispararle, se gira y mata a Whittaker, permitiendo que Lucky y John queden libres.

Tras este enfrentamiento, John intenta quedarse con el dinero y escapar, pero Lucky se adelanta a sus planes. En lugar de quedarse con la fortuna, envía las criptomonedas y el código secreto a la agente Rand. De este modo, Lucky decide romper definitivamente con su padre y con el mundo criminal que ha marcado su vida y emprender una nueva vida lejos de todo aquello.

¿HABRÁ TEMPORADA 2 DE LUCKY?

Con los principales conflictos de la historia resueltos y Lucky decidida a dejar atrás su pasado, el episodio cierra la trama principal de la serie. Es precisamente este desenlace el que lleva a muchos espectadores a preguntarse si la ficción continuará con una temporada 2 o si, por el contrario, este es el final definitivo de la historia.

Desde el principio, Apple TV presentó Lucky como una miniserie concebida para contar una historia cerrada en una única temporada. Además, la propia plataforma describió el séptimo episodio como el "final de la serie", dejando claro que, por ahora, no está prevista una segunda tanda de capítulos.

En cuanto a la posibilidad de un octavo episodio, la respuesta es no. El 1x07 de la ficción protagonizada por Taylor-Joy funciona como el final de la primera temporada y también como el desenlace definitivo de la serie.