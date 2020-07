Hollywood despide a Kelly Preston: "Es muy triste su muerte a una edad tan temprana"

MADRID, 13 Jul. (CulturaOcio) -

Hollywood se ha despertado con la noticia de la muerte de Kelly Preston, actriz de títulos como Jerry Maguire o Los gemelos golpean dos veces, que ha fallecido a los 57 años.

La también esposa de John Travolta ha muerto tras dos años enferma de cáncer y, después de que su marido revelara la noticia, los mensajes de condolencia por parte de sus compañeros de profesión no se han hecho esperar.

Russell Crowe ha sido uno de los primeros en recordar a la intérprete. "No recuerdo dónde pero la conocí por primera vez a finales de 1992. Una persona encantadora. En 1995 hicimos una audición juntos para Un amor inconcluso, Salma Hayek consiguió ese papel. No la he visto demasiado, pero cuando la he visto, ella siempre era la misma joya de ojos brillantes", escribió el actor en Twitter.

Kelly Preston.

Can’t remember where, but, met first in late ‘92 I think.

Such a lovely person. In 1995 we auditioned together for Breaking Up, Salma Hayek got that gig.

I havent seen her much, but when I did, she was always the same sparkly eyed gem.

Love to her family.

R.I.P — Russell Crowe (@russellcrowe) July 13, 2020

"Estoy en estado de shock absoluto. Qué bella, sorprendente actriz y persona. Es muy triste su fallecimiento a una edad tan temprana. Mi corazón está con John Travolta y toda la familia. Qué gran pérdida", apuntó Josh Gad.

I’m in absolute shock. What a beautiful and amazing actress and person. So sad to hear of her passing at such a young age. My heart goes out to John Travolta and the entire family. What a loss. ?? RIP #KellyPreston https://t.co/yRqOmI3CjW — Josh Gad (@joshgad) July 13, 2020

"Esto es muy triste. Mis pensamientos están con su familia y amigos. Ella era y sigue siendo una hermosa luz", señaló Holly Marie Combs. "Descanse en paz", manifestó el escritor Don Winslow.

This is so sad. My thoughts are with her family and friends. She was and still is a beautiful light. https://t.co/mj4k3QeWDS — Holly Marie Combs Ryan (@H_Combs) July 13, 2020

RIP Kelly Preston. — Don Winslow (@donwinslow) July 13, 2020

"Tuve la suerte de trabajar con ella en una de mis primeras películas, Entre el amor y el juego. Estábamos filmando en días fríos en Colorado, pero ella no podría haber sido más cálida y amable con un actor joven y nervioso que intentaba hacer las cosas bien. Nunca lo olvidaré. Gracias Kelly", afirmó Daniel Dae Kim.

I was lucky enough to work with her on one of my very first films, “For Love of The Game.” We were shooting on cold days in Colorado, but she couldn’t have been warmer or kinder to a young, nervous actor trying to make good. I’ll never forget that. Thank you Kelly. #RestInPeace???? https://t.co/szGCXxAxyI — Daniel Dae Kim (@danieldaekim) July 13, 2020

"Descanse en paz mi madre en la ficción, Kelly Preston. Qué mujer tan encantadora. Qué triste pérdida", escribió Spencer Breslin, quien rodó con Preston El gato.

RIP to my on screen mom, #kellypreston. What a lovely woman. Such a sad loss. — Spencer Breslin (@Spencerbreslin) July 13, 2020

La actriz Sally Phillips compartió un emotivo mensaje además de varias fotos junto a la intérprete. "Querida Kelly. Inteligente, divertida, amable y hermosa por dentro y por fuera. Gran actriz, maravillosa mamá, defensora de la discapacidad y excelente ser humano. Un ser humano absolutamente brillante. Te echaremos mucho de menos", publicó Phillips, refiriéndose a la lucha incansable de Preston por su hijo Jett, que murió a causa de la enfermedad de Kawasaki en 2009 a los 16 años.

#kellypreston an absolutely shining human. You will be so missed. pic.twitter.com/5P7nPfL4OV — Sally Phillips (@sallyephillips) July 13, 2020

"Kelly Preston fue enormemente amable e increíblemente encantadora. No puedo creerlo. Mis pensamientos están con su dulce Ella y el resto de su increíble familia", compartió Chloe Bennett mencionando a la hija de Preston y Travolta.

Kelly Preston was enormously kind and unbelievably lovely. Can’t believe this. My thoughts are with her sweet Ella and the rest of her incredible family. RIP ?????? — Chloe Bennet (@chloebennet) July 13, 2020

"Sorprendida por esta triste noticia. Kelly era un alma amorosa y brillante, una actriz talentosa y una madre y esposa cariñosa. Mi corazón está roto por su familia, que ya conocía tanta tristeza y dolor", dijo Maria Shriver.

Shocked by this sad news. Kelly was such a bright loving soul, a talented actress, and a loving mom and wife. My heart breaks for her family who have already known such sadness and grief. Join me in sending them love and strength. #RIP #KellyPreston https://t.co/DndcfOtlOn — Maria Shriver (@mariashriver) July 13, 2020

"Conocí a Kelly Preston en la secundaria. Era sobrenaturalmente hermosa y amable. La última vez que hablamos discutimos mi dirección de una nueva versión de 52 vive o muere en la que interpretaría el papel de Ann-Margret", recordó el director Rod Lurie.

I knew #KellyPreston in high school. She was supernaturally beautiful and kind. Last time we spoke we discussed my directing a remake of 52-PICK UP in which she'd play the Ann-Margret role. It would've been special for us @PunahouSchool alums. All my heart to John, Ella, and Ben. — Rod Lurie (@RodLurie) July 13, 2020

