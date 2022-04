Amy Schumer niega haber robado el chiste de Leonardo DiCaprio en los Oscar

MADRID, 8 Abr. (CulturaOcio) -

Tras su labor como presentadora en los Oscar, tarea que compartió junto a Wanda Skyes y Regina Hall, Amy Schumer fue acusada de apropiarse de uno de los chistes de su monólogo en la ceremonia, concretamente el dedicado a Leonardo DiCaprio. Sin embargo, la actriz y humorista niega haberse apropiado del chascarrillo empleado en su irreverente soliloquio.

Conocida por su gamberro sentido del humor, durante el tramo inicial de la gala, bastante antes de que todo saltara por los aires después de que Will Smith abofeteara a Chris Rock, Schumer soltó un ocurrente chiste dedicado al protagonista de No mires arriba y El lobo de Wall Street, en el que hizo referencia a las relaciones del actor con mujeres más jóvenes con él.

"Leonardo DiCaprio está haciendo mucho por el planeta. Lo dejará en mejor estado para sus novias", bromeó la actriz que, tras dejar la ceremonia de los Oscar, fue acusada de haberse apropiado de él, ya que era la misma broma que contenía un tuit viral que se publicó en diciembre del año pasado. Mensaje que Schumer niega conocer.

Según informa The Daily Beast, la actriz acudió al programa Watch What Happens live donde un fan le preguntó si realmente era cierto que se hubiera apropiado del chiste en su monólogo. Y la respuesta de Schumer no se hizo esperar.

"Bueno, me gustaría decir que, personalmente, no estoy presente en Twitter. He decidido que sea mi asistente quien lleve mi cuenta, solo para poder seguir viva y no suicidarme... Y también, ese chiste fue escrito por Suli McCullough. Pero os doy las gracias, siempre, por aseguraros de que no comience a robar", respondió la actriz, a la que no es la primera vez que acusan de apropiarse de una broma.

"Acabo de pasar por un detector de mentiras en Vanity Fair y me preguntaron, gracias a Dios, '¿Has robado alguna vez un chiste?' y mi respuesta fue que no, y salió que 'Eso es cierto'. Así que todo el mundo debería tranquilizarse. Es una locura. Soy lo suficientemente graciosa como para no necesitar robar nada", zanjó Schumer.

Y aunque Amy Schumer también haya sido víctima de una polémica gala de los Oscar, la 94.ª edición de los premios de Hollywood al cine será recordada por la bofetada que Will Smith le propinó a Chris Rock, después de que el cómico hiciera un chiste sobre la alopecia de su mujer, Jada Pinkett-Smith.