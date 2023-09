El tráiler de Aquaman y el Reino Perdido no le gusta ni al director de la película de DC

El tráiler de Aquaman and the Lost Kingdom no le gusta ni al director de la película de DC

Tras meses de espera, ya ha salido a la luz el primer teaser tráiler de Aquaman and the Lost Kingdom (Aquaman y el Reino Perdido), cinta dirigida por James Wan. Muchos fans cargaron contra el clip, que no era más que avance del tráiler completo que llegará en unas horas, y el realizador parece estar de parte de los espectadores.

"Dentro de cuatro días, vea el tráiler", se podía leer en el teaser, de unos pocos segundos de duración. Wan lo compartió en Instagram y un usuario comentó: "¿Esto es un puto tráiler de un tráiler?". El cineasta no dudó en responder. "Lo sé, es graciosísimo", expuso.

Después de ser presentado en Batman v. Superman: El amanecer de la Justicia y luego unirse a Liga de la Justicia, Jason Momoa protagonizó Aquaman en 2018. El filme fue un éxito, con una recaudación global de 1.140 millones de dólares. Teniendo en cuenta su éxito, los fans pensaron que Warner Bros. daría prioridad a su secuela, cuyo estreno ha terminado retrasándose hasta el 22 de diciembre de 2023.

En lugar de promocionar activamente Aquaman and the Lost Kingdom, Warner Bros. ha esperado demasiado tiempo incluso para publicar imágenes de la película. Esto no ha sentado bien a los fans, que se han sentido decepcionados por la decisión del estudio de lanzar un teaser sin apenas contenido.

"Es un poco tarde para lanzar material promocional de una película que sale en menos de 100 días", se quejó un usuario de Twitter.

"Sabes que es patético cuando reutilizan una toma de la primera película en un adelanto de 30 segundos para la secuela", señaló otro internauta.

"Es un teaser decente, pero necesitaré más antes de que decida ir al cine. Mostradme algo digno en uno o dos avances de la historia", pidió un espectador.