Primer teaser tráiler de Aquaman and the Lost Kingdom con Black Manta sediento de sangre - WARNER BROS.

MADRID, 11 Sep. (CulturaOcio) -

El próximo 20 de diciembre llegará a los cines Aquaman and the Lost Kingdom, la esperada secuela de la cinta protagonizada por Jason Momoa que, en teoría, marcará el final definitivo del Snyderverse para dejar ya paso al nuevo DCU capitaneado por James Gunn. Y de cara al inminente estreno, Warner Bros. ha lanzado, al fin, el primer teaser como adelanto del tráiler que llegará completo en tan solo unos días.

Un clip de apenas 30 segundos de la cinta dirigida, nuevamente, por James Wan, en el que el monarca de Atlantis encarnado por Momoa se ve de nuevo amenazado por múltiples enemigos. Aunque el que más protagonismo tiene es Black Manta, el temible villano encarnado de nuevo por Yahya Abdul-Mateen II.

"Voy a matar a Aquaman y a destruir todo lo que le importa", proclama el villano que, tras verse derrotado en la primera entrega, tiene sed de sangre y venganza.

"Al no poder derrotar a Aquaman la primera vez, Black Manta, todavía impulsado por la necesidad de vengar la muerte de su padre, no se detendrá ante nada para acabar con el héroe de una vez por todas. Esta vez, Black Manta es más poderoso que nunca y cuenta con las facultadades del mítico Tridente Negro, que desata una fuerza antigua y malévola. Para derrotarlo, Aquaman recurrirá a su hermano encarcelado Orm, el ex rey de la Atlántida, y forjar una alianza improbable. Juntos, deben dejar de lado sus diferencias para proteger su reino y salvar a la familia de Aquaman y al mundo de una destrucción irreversible", reza la sinopsis oficial del filme.

Junto a Jason Momoa y Yahya Abdul-Mateen II, completan el reparto de Aquaman rostros conocidos como Patrick Wilson (Orm), Amber Heard (Mera), Dolph Lundgren (Nereus), Nicole Kidman (Atlanta), Temuera Morrison (Tom Curry) y la aparición de Ben Affleck como Batman/Bruce Wayne, que se despedirá así del personaje.