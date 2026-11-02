Amanda Seyfried explica por qué rechazó el papel de Gamora en Guardianes de la Galaxia: "Arruinaría mi carrera"

Archivo - Amanda Seyfried rechazó el papel de Gamora en Guardianes de la Galaxia: "Esto arruinará mi carrera si sale mal" - CONTACTO / MARVEL - Archivo

MADRID, 2 Nov. (CulturaOcio) -

Aunque el rol de Gamora en el Universo Marvel ha convertido a Zoe Saldaña en la actriz más taquillera de la historia, Amanda Seyfried no se arrepiente de su no al UCM. La actriz nominada al Oscar por Mank ha asegurado que el papel "simplemente no era para ella" y que prefirió dar prioridad a su vida personal y familiar.

"Rechazar Guardianes de la Galaxia fue una decisión muy obvia para mí en aquel momento", explicó la actriz en declaraciones recogidas por Deadline durante un coloquio con la SAG-AFTRA Foundation. Seyfried confesó que la decisión la tomó tanto por bienestar personal como por "la familia que sabía que quería tener".

En su momento, la protagonista de Mamma Mia! o La asistenta dudó seriamente del potencial de la propuesta de Marvel al ver los elementos de la historia. "Pensaba: 'Esto no va a ser un éxito. Hay un árbol y un mapache hablando entre sí, y además están todos en el espacio'. Sentí que, si salía mal, arruinaría mi carrera, y había muchas probabilidades de que fuera un desastre", confesó.

EL RECHAZO AL MAQUILLAJE Y AL CROMA

Aunque admite entre risas que sus predicciones sobre la taquilla resultaron ser equivocadas, Seyfried se mantiene firme en su postura. Pasar horas en el sillón de maquillaje era algo que la actriz no estaba dispuesta a asumir.

"Soy incapaz de quedarme quieta. Tampoco me gustan las escenas de acción, ni las alturas, ni tener que imaginarme todo el entorno mediante cromas; necesito algo real a lo que agarrarme", reconoció sobre las exigencias técnicas del rodaje.

Tras el descarte de Seyfried, el rol de la mortífera asesina de piel verde fue a parar a manos de Zoe Saldaña. La actriz terminó liderando junto a Chris Pratt la exitosa trilogía dirigida por James Gunn, Guardianes de la Galaxia, Vol. 2 y Vol. 3, además del especial navideño de Disney+ y los taquilleros eventos de Vengadores: Infinity War y Vengadores: Endgame.