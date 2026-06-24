Alex de la Iglesia salta a la animación con Ages of Madness: The Howling of the Jinn, la película inspirada en Lovecraft

El padrino de MADHORROR, Álex de la Iglesia, durante la presentación de MADHORROR, en IFEMA Madrid, a 26 de mayo de 2026, en Madrid (España). MADHORROR es un nuevo festival dedicado al universo del terror, el cine fantástico y las experiencias inmersivas. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 24 Jun. (CulturaOcio) -

Alex de la Iglesia, director de películas tan icónicas como Acción Mutante, El día de la bestia, La Comunidad o la serie 30 monedas, prepara su salto al cine de animación con Ages of Madness: The Howling of the Jinn, un filme inspirado en el terrorífico mundo de H.P. Lovecraft.

Según informa Variety, está previsto que la producción arranque a finales de 2026. La película, coproducida por 3Doubles Producciones y Sumendi Uhartea, entrelazará múltiples "historias trágicamente conectadas" a través de una de las creaciones de Lovecraft: el Necronomicón, un compendio prohibido cuya lectura conduce a la locura e incluso a una muerte de lo más horrible, y al que el escritor alude constantemente en sus relatos.

En Ages of Madness: The Howling of the Jinn, el Necronomicón se convertirá en el hilo conductor de la historia, viajando a través de distintas épocas y conectando cuatro escenarios históricos y geográficos tan alejados entre sí como sombríos, según anunció 3Doubles Producciones durante el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, tal y como recoge el medio.

LA PELÍCULA EXPLORARÁ LA FRAGILIDAD HUMANA FRENTE A LO DESCONOCIDO

"Nutriéndose del afán de la humanidad por acceder a conocimientos prohibidos, el Necronomicón desencadena la locura y la aterradora certeza de que no somos más que polvo bajo la sombra de los Antiguos", apuntó la productora con sede en Canarias, que describe esta película como una exploración de "la fragilidad de la cordura humana ante lo desconocido".

"Siempre me ha fascinado el universo lovecraftiano, y poder llevar ese horror cósmico a la pantalla junto a Álex de la Iglesia es un sueño hecho realidad", añadió Darío Sánchez, CEO de 3Doubles. "Estoy convencido de que este es un punto de inflexión para nuestro sector: la animación para adultos está en auge, y este proyecto pondrá a la industria española en el mapa mundial", concluyó.

Por otra parte, Ages of Madness: The Howling of the Jinn encaja a la perfección con el universo creativo de Álex de la Iglesia, marcado desde sus inicios por una combinación de fantasía, humor negro y elementos grotescos. No en vano, antes de dedicarse al cine fue dibujante de cómics.

Su cortometraje Mirindas asesinas llamó la atención de Pedro y Agustín Almodóvar, que apostaron por él como productores de Acción mutante (1993), el largometraje con el que debutó como director. "Ages of Madness me brinda la oportunidad de volver a conectar con mis raíces junto a un equipo de un talento increíble. Estoy encantado porque, incluso después de tantos años en el mundo del cine, sigo pudiendo abordar algo nuevo con la misma ilusión que el primer día", afirmó el cineasta.