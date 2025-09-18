Javier Fesser dirigirá Perfectos Conocidos, spin-off del filme de Álex de la Iglesia

MADRID, 18 Sep. (CulturaOcio) -

Javier Fesser (Campeones, Camino) dirigirá un spin-off de Perfectos Desconocidos, el filme de 2017 de Álex de la Iglesia. Bajo el título Perfectos Conocidos, la película mostrará cómo afloran los secretos de una familia, solo que esta vez no será por un juego con los móviles... sino por la amenaza de una muerte inminente.

La cinta, que iniciará su rodaje a finales de este mes de septiembre, estará protagonizada por Ernesto Alterio y Juana Acosta, que volverán a ponerse en la piel de Antonio y Ana, respectivamente. En esta nueva película, la pareja viajará a las Islas Canarias para disfrutar de una celebración en familia, que pronto se torna una pesadilla cuando un volcán muy cercano entra en erupción. Impulsados por la certeza de que están a punto de morir, el miedo hará que broten entre ellos todo tipo de secretos.

En palabras de Ghislain Barrois, director de la División de Cine, Ficción, Derechos y Distribución de Mediaset España, el punto de partida de la película "llegó en septiembre de 2021 con la erupción del volcán de La Palma". "Esta vez, los secretos que todos ocultamos salen a la luz ante la inminencia de un peligro mortal", asegura.

El filme es un spin-off de Perfectos Desconocidos, película de 2017 dirigida por Álex de la Iglesia, que es a su vez un remake de la cinta italiana dirigida por Paolo Genovese en 2016. En esta ocasión, la dirección correrá a cargo de Javier Feser, nominado al Oscar a mejor cortometraje de ficción en 2007 por Binta y la gran idea y ganador de siete premios Goya, incluyendo mejor película en dos ocasiones: en 2009 por Camino y en 2019 por Campeones.

Junto a Alterio y Acosta, completan el reparto del filme Elena Irureta, Miguel Rellán, Manuel Morón, Jorge Usón, Athenea Mata, Teresa Hurtado de Ory, Laia Alberch, Alicia Bravo, Rodrigo Díaz y Candela Moreno. Juanjo Moscardó y María Mínguez firman el guion de la cinta, que comenzará su rodaje este de septiembre en diversas localizaciones de Tenerife y Madrid.