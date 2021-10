Primeras palabras de Alec Baldwin tras matar accidentalmente a una compañera: "Mi corazón está roto"

MADRID, 22 Oct. (CulturaOcio) -

Tras disparar accidentalmente una pistola de atrezzo en el set de rodaje y matar a la directora de fotografía, Halyna Hutchins, y herir gravemente al director, Joel Souza, Alec Baldwin ha expresado en redes sociales su profunda consternación por lo sucedido.

"No tengo palabras para transmitir mi conmoción por el accidente que se ha cobrado la vida de Halyna Hutchins: esposa, madre y nuestra compañera, profundamente admirada", afirma el actor estadounidense. "Estoy cooperando con la investigación policial para esclarecer cómo sucedió la tragedia", ha señalado el protagonista de '30 Rock' a través de un comunicado publicado en su cuenta de Twitter.

