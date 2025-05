Pedro Almodóvar, Susan Sarandon, Javier Bardem, Richard Gere y otros 380 artistas denuncian el "genocidio" en Gaza

MADRID, 13 May. (CulturaOcio) -

Este martes 13 de mayo arranca el Festival de Cannes, que se extenderá hasta el próximo día 24 de este mes. En la víspera del inicio del certamen, 380 figuras del mundo del cine, entre ellas Richard Gere, Susan Sarandon, Pedro Almódovar, Mark Ruffalo, David Cronenberg, Costa-Gavras o Javier Bardem, han publicado una carta abierta denunciando el "genocidio" en Gaza y condenando el "silencio" ante el impacto de la actual ofensiva militar de Israel.

La carta, publicada el 12 de mayo en la página web del periódico francés Libération, lleva por título: "En Cannes, el horror de Gaza no debe ser silenciado". El texto está dedicado a Fatima Hassouna, artista y fotoperiodista gazatí de 25 años que fue asesinada en un bombardeo israelí a mediados de abril.

"Era una fotoperiodista palestina freelance. Fue atacada por el ejército israelí el 16 de abril de 2025, un día después de que se anunciara que la película Put Your Soul On Your Hand And Walk, de Sepideh Farsi, en la que ella era la protagonista, había sido seleccionada en la sección ACID del Festival de Cine de Cannes. Estaba a punto de casarse", dice la carta.

"Desde las terribles masacres del 7 de octubre de 2023, ningún periodista extranjero ha sido autorizado a entrar en la Franja de Gaza. El ejército israelí está atacando a civiles. Más de 200 periodistas han sido asesinados deliberadamente. Escritores, cineastas y artistas están siendo brutalmente asesinados", añade.

La misiva también menciona al cineasta palestino Hamdan Ballal, ganador de un Oscar por su película No Other Land, codirigida junto a Yuval Abraham, Basel Adra y Rachel Szor, señalando: "Fue brutalmente atacado por colonos israelíes y posteriormente secuestrado por el ejército, antes de ser liberado gracias a la presión internacional. La falta de apoyo por parte de la Academia de los Oscar hacia Hamdan Ballal provocó una ola de indignación entre sus propios miembros, lo que obligó a la institución a pedir disculpas públicamente por su inacción. Nos avergüenza tanta pasividad".

El texto destaca el poder del cine para crear conciencia social, y lamenta que la industria haya tomado una posición "tan indiferente ante el horror de la realidad y la opresión que sufren nuestras hermanas y hermanos".

"Como artistas y agentes culturales, no podemos permanecer en silencio mientras se lleva a cabo un genocidio en Gaza y esta realidad insoportable golpea con fuerza a nuestras comunidades", expone la carta, haciendo hincapié en la necesidad de "aprender de la historia y hacer cine comprometido" y anima a luchar contra "la extrema derecha, el fascismo, el colonialismo, el discurso anti-trans y anti-LGBTQIA+, el sexismo, el racismo, la islamofobia y el antisemitismo" y "rechazar la propaganda".

"Rechacemos que nuestro arte sea cómplice de lo peor", agrega el texto, que concluye animando a "actuar antes de que sea demasiado tarde".

Además de los mencionados actores, entre los firmantes también figuran estrellas como Leïla Bekhti, Kaouther Ben Hania, David Cronenberg, Costa-Gavras, Julie Delpy, Alice Diop, Xavier Dolan, Adèle Exarchopoulos, Nicole Garcia, Jonathan Glazer, Alain Guiraudie, Annemarie Jacir, Yórgos Lánthimos, Nadav Lapid, Mike Leigh, Boris Lojkine, Kleber Mendonça, Viggo Mortensen, Laura Poitras, Ruben Östlund o Ira Sachs.