Al Pacino explica por qué rechazó protagonizar Star Wars: "No lo entiendo"

MADRID, 9 Jun. (CulturaOcio) -

Aunque el de Harrison Ford es sin duda uno de los rostros más representativos de la historia de Star Wars, todo podría haber sido muy distinto si Al Pacino hubiese aceptado encarnar a Han Solo en un primer lugar. Y es que el aclamado actor de películas como El Padrino o El precio del poder tuvo la oportunidad de dar vida al desvergonzado contrabandista espacial, pero la rechazó por no comprender el guion.

"Me dije: 'Creo que tengo ganas de darle una carrera a Harrison Ford'", bromeaba el intérprete en una entrevista concedida a Entertainment Weekly, recordando su decisión de no involucrarse en la saga galáctica. Pacino señaló que, por aquel entonces, había ido a visitar la sede de America Zoetrope, la productora fundada por Francis Ford Coppola y George Lucas. "Eran unos verdaderos idealistas que llegaban a los 70 con grandes películas por todo el mundo. Así que fue un lugar maravilloso que realmente vi, fui al edificio y todo antes de hacer El Padrino con ellos", explicó.

El intérprete señaló que le "encantó su trabajo" pero que se encontraba "haciendo un espectáculo en Broadway" y cuando le entregaron el guion de La guerra de las galaxias, simplemente no lo entendió. "[Pensé], yo también debo estar en el espacio", recordó con humor. "Pero miré esto y se lo envié a Charlie Loughton, mi amigo y mentor, en realidad. Le dije: '¿Qué opinas?' Él era bastante sabio y me dijo: 'No lo entiendo, Al. No lo sé. No lo entiendo'. Le dije: 'Bueno, yo tampoco; ¿qué vamos a hacer? Me ofrecen una fortuna, pero no sé. No, no puedo interpretar algo si no hablo ese mismo idioma'", explicó.

Pacino se ha referido a este momento concreto de su carrera en anteriores ocasiones. Así, el actor incluía la anécdota en sus memorias, Sonny Boy y en 2023, durante una charla en el centro cultural The 92nd Street Y, New York señalaba que durante esos años en que se volvió famoso, era como "el chico nuevo en la oficina" y le ofrecían de todo. "Me habrían dado hasta el papel de la Reina Isabel", bromeó, según recogía Variety.

No se sabe cuánto dinero ofrecieron a Pacino por dar vida a Han Solo pero sí se sabe que Ford solo cobró 10.000 dólares cuando al fin se hizo con el papel, probablemente por no contar con el tirón del otro actor. En todo caso, la película de Lucas le permitió a Ford llegar a lo más alto del panorama cinematográfico.