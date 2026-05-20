Nicolas Winding Refn llora en Cannes al recordar que estuvo cerca de morir: "Dios me ha dado una segunda oportunidad" - JULIE EDWARDS / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS

MADRID, 20 May. (CulturaOcio) -

Nicolas Winding Refn, responsable de títulos como Drive, Solo Dios perdona o The Neon Demon, ha presentado en el Festival de Cannes Her Private Hell (Su infierno privado, en español), su primer largometraje en diez años. Durante la rueda de prensa, el director rompió a llorar recordando cómo había renunciado al cine hasta que una experiencia cercana a la muerte cambió su perspectiva.

"Antes de morir, había llegado al final de mi carrera porque ya no me quedaba nada dentro", reveló el cineasta, según recoge Variety. "Así que no me quedaba nada por hacer", expuso.

Por aquel entonces, a Refn le habían diagnosticado "fugas en el corazón", algo que descubrieron "por casualidad". "De repente, me dijeron que probablemente no sobreviviría, pero que, si lo hacía, no sabían qué pasaría. Así que, dos semanas después, me operaron", contó, bromeando con que "gracias a Dios el cirujano era Tom Cruise" y pudo curarle y devolverle la vida.

"Antes de morir me di cuenta de que se me había concedido un regalo: podía volver a empezar. ¿A cuántas personas se les da una segunda oportunidad? Y a mí Dios me concedió una segunda oportunidad. Y podía aprovecharla para hacer el bien", explicó entre lágrimas.

LA NUEVA PELÍCULA DEL DIRECTOR DE DRIVE, HER PRIVATE HELL (SU INFIERNO PRIVADO)

Según apunta el medio estadounidense, el estreno en Cannes de Her Private Hell (Su infierno privado), que tiene previsto llegar a las salas el próximo 24 de julio, fue acogido con una ovación de siete minutos.

La cinta, protagonizada por Sophie Thatcher y Charles Melton, sigue a una atormentada estrella de cine cuya mejor amiga se casa con su padre y a un soldado inmerso en una odisea para rescatar a su hija mientras una misteriosa presencia acecha en la niebla.

Aparte de con Thatcher y Melton, el reparto del filme cuenta también con Havana Rose Liu, Kristine Froseth, Dougray Scott, Diego Calva, Shioli Kutsuna, Aoi Yamada y Hidetoshi Nishijima, entre otros.