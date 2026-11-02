Daisy Ridley (Star Wars) protagonizará el remake de otra icónica saga de ciencia ficción - LUCASFILM

MADRID, 2 Nov. (CulturaOcio) -

Daisy Ridley, la actriz que encarnó a Rey en la última trilogía de la saga Star Wars, protagonizará el remake televisivo de una icónica serie de ciencia ficción de los 60. Se trata de Viaje al fondo del mar (Voyage to the Bottom of the Sea), que prepara Legendary Television para Paramount+.

Según Deadline, Ridley también ejercerá como productora ejecutiva junto a Akiva Goldsman (Prácticamente magia 2), encargado del guion, y Matt Shakman (Los 4 Fantásticos: Primeros pasos), que dirigirá la serie. Asimismo, fuentes cercanas a la producción han revelado al medio que el equipo de guionistas ya ha comenzado a trabajar en el proyecto.

Legendary Television producirá la ficción en colaboración con los responsables del legado de Irwin Allen, creador tanto de la película de 1961 como de la serie homónima que emitió la cadena ABC en 1964, en las que se basará esta nueva adaptación de Viaje al fondo del mar, aunque por ahora se desconoce si será un reinicio o una secuela de la ficción original.

La serie seguirá a Lee Crane, el personaje de Ridley, que fue interpretado por Robert Sterling en la película de Irwin Allen y por David Hedison en la serie de 1964. Según la sinopsis oficial, Crane "se ve envuelta en un programa secreto del gobierno tras una catastrófica expedición al Ártico en la que muere su hermana gemela".

MISIONES SUBMARINAS Y LA VERDAD SOBRE LA ATLÁNTIDA

En el centro del programa se encuentra el USS Seaview, un submarino de estética retrofuturista descubierto bajo el hielo y cubierto de símbolos que parecen pertenecer a una historia que nunca debería haber existido. La nave solo se activa cuando Lee sube a bordo.

Al frente de una tripulación sometida a una enorme presión y obligada a colaborar con influyentes figuras del gobierno, Lee liderará el Seaview en arriesgadas misiones submarinas para contener unas misteriosas fuerzas que amenazan con irrumpir en nuestro mundo. Al mismo tiempo, tratará de desentrañar los secretos que esconden los océanos, descubrir un capítulo de la historia de la humanidad que fue borrado y esclarecer la verdad sobre la legendaria ciudad de la Atlántida.