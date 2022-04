El acento de Sokovia de Wanda en el tráiler de Doctor Strange 2 enloquece a los fans de Marvel: "Me destroza"

MADRID, 7 Abr. (CulturaOcio) -

El nuevo tráiler de 'Doctor Strange en el multiverso de la locura' ha desatado precisamente la locura también entre el fandom. Más allá de ser uno de los títulos más esperados de la Fase 4 debido a su relevancia en futuras producciones del UCM, supone el regreso de Wanda Maximoff tras lo acontecido en 'Bruja Escarlata y Visión (WandaVision'. Aunque uno de los aspectos que ha desatado la euforia entre los seguidores ha sido que el acento sokoviano de la hechicera ha vuelto.

Uno de los elementos más criticados de 'WandaVision' fue que la vengadora interpretada por Elizabeth Olsen perdía su característico acento de Europa del Este. Debido a que entra en un universo de emblemáticas sitcoms de la televisión estadounidense, era lógico que este acento se perdiese para adaptarse al estilo de la ficción.

Ahora bien, algo que pudo verse también en la serie de Disney+ y ha terminado de confirmarse, es que tras romper la ilusión provocada en Westview, Wanda recuperaba su acento, como podía apreciarse en ese episodio en el que salía brevemente de la cúpula para advertir a los agentes de S.W.O.R.D. que dejasen a su mundo y a su familia en paz.

Por supuesto, el regreso del acento sokoviano ha causado sensación entre el fandom, que no ha dudado en compartirlo en redes. "He rezado por un momento como este", compartía alegremente un fan. "Me he puesto de rodillas al escuchar el acento sokoviano de Wanda", escribía otra seguidora.

Aunque también hay quien no ha aceptado de buen grado asegurando que están desorientados, "destrozados" y "enloquecidos" o que, simplemente, ese acento les "enfada".

brunette wanda and the sokovian accent are back I USED TO PRAY FOR TIMES LIKE THIS #MultiverseofMadness #ScarletWitch pic.twitter.com/v9aE7t46So — ken (@wandaslizzie) April 6, 2022

If episode 5 of Wandavision has taught us anything, it’s that sh*t is about to go down when Wanda’s Sokovian accent comes out. #ScarletWitch #MultiverseOfMadness

