Raúl Cimas protagoniza 'Poquita fe': "Hay gente que no entiende la importancia de la cultura"

El próximo martes 4 de julio Movistar Plus+ estrena 'Poquita fe', su nueva serie original creada por Pepón Montero y Juan Maidagán. La ficción, protagonizada por Raúl Cimas, Esperanza Pedreño, Julia de Castro y Chani Martín, relata en tono cómico la monótona y aburrida vida de una pareja de clase media y las circunstancias que les impiden salir de su eterno hastío. "El humor sirve para superar esos momentos", indica Cimas que, en estos momentos de rabiosa actualidad política, no se muestra especialmente preocupado por el futuro de la cultura en España y se limita a señalar que "hay gente no entiende su importancia".