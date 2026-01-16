Óscar Casas y Ana Mena protagonizan 'Ídolos', una superproducción "para vivirla en el cine"

El próximo viernes 23 de enero llega a los cines 'Ídolos', película ambientada en el Campeonato Mundial de MotoGP protagonizada por Óscar Casas y Ana Mena. En el filme, dirigido por Mat Whitecross y rodado en circuitos reales durante el mundial, Casas encarna a Edu, un joven piloto que acepta entrenar mano a mano con su padre, con quien mantiene una complicada relación, con tal de perseguir su sueño. Un exigente camino que le hará poner en una balanza sus relaciones personales y sus aspiraciones profesionales.