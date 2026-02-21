¿Habrá Temporada 4 De El Agente Nocturno En Netflix? - NETFLIX

MADRID, 21 Feb. (CulturaOcio) -

La tercera temporada de El agente nocturno fue confirmada meses antes del estreno de la segunda. Ahora, la nueva entrega ha llegado a Netflix sin haber anunciado que una cuarta haya recibido la luz verde y muchos fans se preguntan si el agente del F.B.I Peter Sutherland (Gabriel Basso) se embarcará en otra misión, como todo parece apuntar.

"La cuarta temporada aún no se ha confirmado oficialmente, pero hace un tiempo, en el año 2025, contrataron discretamente a un equipo de guionistas", reveló el showrunner de la ficción, Shawn Ryan, en una entrevista concedida a Deadline. "Llevamos un tiempo trabajando en el guion. Tenemos algunos guiones, estamos desarrollando historias. Creo que, ya sabes, por la desgravación fiscal, hay una fecha límite para empezar a rodar; por ahora, tenemos tiempo", explicó.

Fuentes de Netflix indicaron que esperarían a ver el desempeño de la tercera temporada de la serie antes de dar luz verde a una cuarta. No obstante, Sony Pictures TV recibió en noviembre una desgravación fiscal de 31,6 millones de dólares para trasladar la serie de Nueva York a Los Ángeles, por la cual cuenta con un plazo de seis meses para comenzar la producción.

"Hay que reconocer que Netflix quiere asegurarse de que la parte creativa esté siempre bien atada antes de comprometer esa cantidad de dinero", apuntó el creador, augurando que se "tomará una decisión sobre la aprobación oficial de la temporada 4" en las próximas semanas. "Y si lo hacen, estaremos listos con los guiones para que no haya mucho tiempo entre la temporada 3 y la temporada 4", añadió.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 4 DE AGENTE NOCTURNO EN NETFLIX?

Según Ryan, "Netflix se preocupa por sus espectadores y busca formas de minimizar el tiempo entre las temporadas de sus series más exitosas" y puesto que apenas un año ha transcurrido entre los estrenos de la temporada 2 y 3 (entre la temporada 1 y 2 hubo una espera de dos años, pero hay que tener en cuenta que le afectó la huelga de guionistas y actores), es posible que una nueva tanda de episodios aterrice en 2027.

"Este ritmo es fácil", expuso el showrunner, que encuentra mucho más sencillo hacer 10 episodios de El agente nocturno (un número ligeramente superior al estándar actual de 8) que "todo lo que se hacía antes". "Cuando hacía The Shield: al margen de la ley y The Unit, creo que hice algo así como 44 episodios de televisión en un año. Así que esto no es nada en comparación con aquello", señaló.

Con 98,2 millones de visualizaciones en sus primeros 91 días, según datos de Netflix, la primera temporada de El agente nocturno se encuentra en el top 10 de las series en inglés más vistas del servicio de streaming. Aunque no igualó el éxito de la primera, la segunda temporada también obtuvo un buen rendimiento, con 53,2 millones de visualizaciones en 159 días.