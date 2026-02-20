Pedro Sánchez sorprende con un cameo en el 20 aniversario de Polònia en TV3: "Quizá deba mejorar la imitación"

Pedro Sánchez sorprende con un cameo en el 20 aniversario de Polònia de TV3: "Quizá deba mejorar la imitación" - TV3

MADRID, 20 Feb. (CulturaOcio) -

La celebración del 20º aniversario de Polònia dejó una de las imágenes más inesperadas de la temporada televisiva: el cameo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El programa conmemoró dos décadas de sátira política en horario de máxima audiencia en una gala emitida por TV3 el jueves 19 de febrero y concebida como un recorrido por algunos de sus personajes y gags más reconocibles.

El cameo de Sánchez se construyó alrededor de una de las señas de identidad del programa, la caracterización. Al inicio del especial de celebración, una de las actrices, en su papel de regidora, pidió un voluntario entre el público para transformarlo en uno de los políticos que Polònia parodia semana a semana. La elegida solicitó ser maquillada y vestida como el presidente del Gobierno, lo que provocó risas en el teatro y dio pie a una conexión con camerinos para seguir el proceso a manos del equipo de maquillaje y vestuario.

La sorpresa llegó poco antes del cierre. Cuando el especial volvió a conectarse con el backstage para revelar el resultado final, quien apareció en escena no fue la espectadora caracterizada de Sánchez, sino el propio Sánchez. "A ver, yo creo que el equipo de Polònia ha hecho una muy buena caracterización. Quizá deba mejorar la imitación. Muchas felicidades, Polònia", bromeó entonces el presidente del Gobierno.

Tras la emisión, Sánchez compartió el momento en redes sociales y trasladó un mensaje de reconocimiento al equipo del espacio, destacando el papel del humor en el día a día. "Muchas felicidades, Polònia. Gracias por sacarnos siempre una sonrisa y demostrar que el humor es fundamental en la vida. ¡Sois brillantes!", escribió Sánchez en X.

La gala sirvió así como homenaje a dos décadas de sátira política en TV3, combinando memoria del archivo, números musicales y cameos, y dejando como momento central la irrupción del presidente del Gobierno en un formato que semanalmente parodia a dirigentes de Cataluña y del resto de España a través de la imitación y el humor.