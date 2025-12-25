Huelva acoge el Belén de Playmobil “más grande de España” con más de cien mil piezas

El concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico del Ayuntamiento de Huelva, Nacho Molina, ha explicado que la capital onubense acoge durante las fechas navideñas el Belén de Playmobil "más grande de España y posiblemente de Europa" con más de cien mil piezas repartidas en 140 metros cuadrados que recrean el entorno natural del Parque Nacional de Doñana, la aldea de El Rocío, la hermandad matriz de Almonte presentándose ante el Niño Jesús y la peregrinación de las nueve primeras hermandades filiales de la romería.