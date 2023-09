El Govern crea una cabina de podcast en catalán que viajará por Catalunya para "activar la lengua"

El Govern ha creado una cabina de podcast en catalán, 'La Queta', que viajará por Catalunya para motivar a la ciudadanía de todo el territorio a "activar la lengua", una acción que forma parte de la campaña de sensibilización por la lengua 'Provem-ho en català. Molt per parlar, molt per viure'. La ha presentado la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, este sábado en la plaza Catalunya de Barcelona junto a la consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà; el secretario general de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, y el delegado del Govern en Barcelona, Joan Borràs, informa el Govern en un comunicado. Tras su estreno en Barcelona, la cabina viajará por otros municipios catalanes, con parada en Sabadell, Terrassa, Manresa, Igualada, Vic, Vilafranca del Penedès y Vilanova i la Geltrú (Barcelona); así como por Tarragona ciudad, Reus y Tortosa (Tarragona); Lleida capital, Tàrrega y Tremp (Lleida) y Girona ciudad y Figueres (Girona). "Queremos que la ciudadanía use el catalán y por eso ponemos en marcha una acción itinerante en la que las personas tendrán que activar esta lengua", ha destacado Garriga. Ha explicado que el objetivo de la iniciativa es "crear el podcast más grande de la historia en lengua catalana" y demostrar que el catalán es diverso, tiene muchos acentos y es útil para todos, ha dicho. Por su parte, Vilagrà ha considerado que esta semana ha sido "histórica" para el catalán por la entrada en vigor del uso de las lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados.