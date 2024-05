MADRID, 1 May. (CulturaOcio) -

El octavo capítulo de X-Men 97 ha sido también la primera de las tres entregas que componen el final de temporada. La primera parte de La tolerancia es la extinción ha vuelto de nuevo a cosechar alabanzas por sus intensas secuencias de acción, por el desarrollo de su trama y, también, por sus múltiples y orgánicas referencias a otros icónicos personajes de Marvel. Entre ellos... varios de sus villanos más legendarios.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En sus anteriores capítulos, la serie ya reveló que tras la matanza de Genosha se encontraban dos temibles personajes: Mr. Siniestro y Bastión. Dos de los villanos más icónicos del universo de los X-Men que lideraban la OZT (Operación Cero Tolerancia), una iniciativa para acabar de una vez por todas con los mutantes.

Ahora, el octavo capítulo muestra cómo Bastión, el líder de esta alianza, habla a través de videoconferencia con otros miembros de esta organización, entre los que se encuentran algunos de los villanos más infames del imaginario marvelita.

El primero en aparecer en pantalla es ni más ni menos ue Doctor Doom. En su intervención, Victor Von Doom confirma que pertenece a la OZT, aunque al mismo tiempo da a entender que no sabía sobre el crimen masivo perpetrado en Genosha. "Mi complicidad no me hace indiferente ante unos flagrantes crímenes de guerra", dice el soberano de Latveria dejando claro que si su participación fuera expuesta, podría tener consecuencias geopolíticas negativas para el dictador y némesis de Los 4 Fantásticos.

"La próxima vez os enviaré una circular", se limita a replicar un Bastión nada preocupado por las reservas de sus compañeros de la OZT, que parece manejar a su antojo. Después, en otra pantalla aparece también el Baron Zemo, que también es miembro de OZT. Lo hace para avisar que el programa de Centinelas Prime de Bastion no puede extenderse mientras el presidente de los Estados Unidos y otros líderes vean a los X-Men como héroes y aliados de la humanidad.

"Tomo nota. Ya me he encargado de eso", contesta de nuevo de forma rotunda Bastion que confirma que ya tiene planes en marcha para acabar con los X-Men, con hordas de los Centinelas Prime, y también con su reputación revelando la mentira sobre la muerte del Profesor Xavier.

Las pantallas del cónclave virtual de la OZT muestran a otras figuras cuya identidad no se llega a revelar, incluso una mujer de pelo largo y cuyo rostro permanece invisible que le pide a Bastión que la doctora Cooper siga a su lado.

Su identidad, así como la de otros miembros de la OZT será uno de los misterios que X-Men 97 deberá resolver en los dos capítulos que restan para el final de su magnifica primera temporada.