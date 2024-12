Garrido y Guerrero ('Santuario'): "Solo cuando vamos casi a la extinción pensamos en la ética"

Este domingo 22 de diciembre llega a Atresplayer 'Santuario', adaptación del pódcast homónimo creado por Manuel Bartual y Carmen Pacheco. En sus ocho episodios la serie explora, en clave de thriller, un futuro distópico en el que parece que la ciencia evoluciona más rápido que la ética, algo que las protagonistas, Aura Garrido ('El inocente', 'El Ministerio del Tiempo') y Lucía Guerrero ('Bienvenidos a Edén', 'Perdóname, Señor'), temen que pueda pasar en el mundo real. "Es un tema que me aterra bastante y no solo la ética relacionada con la ciencia, sino en general en la sociedad. A veces me asusta un poco pensar que parece que solo cuando nos llevamos casi a la extinción nos planteamos la ética", ha expresado Garrido.