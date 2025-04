MADRID, 8 Abr. (CulturaOcio) -

J.K. Rowling es mundialmente conocida como autora de Harry Potter. Pese a la enorme cantidad de fans que tiene la saga, en los últimos años algunos seguidores, y la mayoría de estrellas de las películas de la saga basada en sus libros, se han puesto en su contra por sus polémicos comentarios sobre la comunidad trans. La escritora ha vuelto una vez más a generar controversia por sus opiniones sobre la identidad de género, esta vez por una broma sobre las personas asexuales.

En una publicación en X el 6 de abril, Rowling compartió una infografía sobre el Día Internacional de la Asexualidad. "Feliz Día Internacional de la Falsa Oposición a todos los que quieren que completos desconocidos sepan que no les apetece tener sexo", escribió la autora.

Happy International Fake Oppression Day to everyone who wants complete strangers to know they don't fancy a shag. pic.twitter.com/xkBhbWqP5z