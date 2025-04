Muere el protagonista de Daniel el travieso, Jay North, a los 73 años

MADRID, 7 Abr. (CulturaOcio) -

Jay North, quien alcanzó la fama mundial interpretando a Daniel el travieso en la serie de imagen real emitida en la televisión estadounidense en los años 60, ha fallecido a los 73 años.

North murió el domingo en su casa de Lake Butler, Florida, tras años de lucha contra el cáncer de colon, según declaró a The Hollywood Reporter Jeannie Russell, quien interpretó a Margaret Wade en su programa. La actriz se refiró al fallecido como su "hermano de otro mundo".

Nacido en Los Ángeles el 3 de agosto de 1951, North se convirtió en una figura emblemática de la televisión estadounidense cuando apenas era un niño y, con seis años, fue elegido con para protagonizar la adaptación de la popular tira cómica de Hank Ketcham para CBS.

Durante cuatro temporadas y casi 150 capítulos North interpretó al bienintencionado pero problemático Daniel Mitchell, hijo único de Henry (Herbert Anderson) y Alice (Gloria Henry). A menudo causaba problemas a su vecino jubilado, George Wilson, y después a su hermano pequeño, John Wilson (Gale Gordon).

La vida de Jay North no estuvo exenta de dificultades. Durante su etapa como estrella infantil, enfrentó abusos físicos y psicológicos por parte de su tía, quien lo acompañaba en los rodajes y lo aislaba del resto del elenco. En entrevistas posteriores, el actor reveló que esta experiencia afectó profundamente su infancia y su relación con la industria del entretenimiento.

Tras el final de la serie en 1963, North continuó su carrera con papeles en películas como Zebra in the Kitchen y Maya, además de prestar su voz para programas infantiles como The Banana Splits Adventure Hour. Sin embargo, su éxito inicial no se tradujo en una carrera sostenida en Hollywood. En los años 70, decidió alejarse de la actuación y explorar otros caminos, incluyendo un breve paso por la Marina de los Estados Unidos.

En años posteriores, Jay North regresó ocasionalmente al mundo del espectáculo con apariciones especiales en series como Los Simpson o películas como Dickie Roberts: Former Child Star. A pesar de los altibajos en su trayectoria profesional, siempre expresó gratitud por haber impactado positivamente la vida de sus seguidores a través de su icónico personaje.