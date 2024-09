Ana Mena lanza 'Carita triste' junto a Emilia y cierra las puertas a Eurovisión

La cantante Ana Mena ha asegurado que participar en Eurovisión no está en sus planes y que prefiere centrarse en su carrera y en sus próximos proyectos, como su nuevo single, 'Carita triste' que ha lanzado junto a la argentina Emilia Mernes. "Yo no me planteo participar en Eurovisión. Ahora mismo estoy centrada en mi futuro proyecto. Eurovisión no está en mis planes", ha señalado la cantante. Ana Mena participó en el Festival de la Canción de San Remo (Italia) en 2022, quedando en el penúltimo puesto, que da la oportunidad al ganador de representara a Italia en el evento musical europeo.(Fuente: YouTube, Ana Mena, Starlite, Europa Press,)

