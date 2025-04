Liam Neeson toma el testigo de Leslie Nielsen en el disparatado tráiler del reboot de Agárralo como puedas

MADRID, 4 Abr. (CulturaOcio) -

Con un desvergonzado Liam Neeson como gran estrella, el reboot de la mítiga saga de Agárralo como puedas llegará a los cines el próximo 1 de agosto. El protagonista de Rob Roy, La lista Schindler o Veganza encarna al hijo de Leslie Nielsen en esta tardía secuela en la que, tal y como demuestra el primer tráiler, su personaje no solo comparte profesión con su padre... sino también su hilarante sentido del humor.

El teaser, de apenas un minuto de duración, ya deja claro el disparatado tono del filme, en el que el teniente Frank Drebin Jr. (Liam Neeson), hijo del patoso policía interpretado por Nielsen en los filmes originales, se presenta como el único hombre con "las habilidades necesarias... ¡para dirigir la Brigada Policial y salvar el mundo!", según reza la sinopsis oficial.

El tráiler muestra a una niña colándose en un banco que está siendo atracado a punta de pistola. "¿Tú qué quieres, enana?", inquiere uno de los ladrones. "Liarla", responde desafiante el teniente Frank Drebin Jr. mientras se quita su máscara de niña inocente y utiliza su piruleta como arma para cargar contra los delincuentes.

Más adelante, Frank prueba el nuevo coche inteligente de la Brigada Policial, que funciona por control de voz. El vehículo, que estaba enganchado a un expendedor de gasolina, se lleva por delante la pared del edificio anexo, dejando en libertad a un grupo de presos. "¡Qué gente más inútil!", exlama Frank, tan torpe como su padre.

Liam Neeson releva a Leslie Nielsen como Frank Drebin Jr., el hijo del mítico teniente de policía, para salvar el mundo en una "nueva versión", tal y como anuncia el protagonista en el tráiler. Este reboot de Agárralo como puedas se suma así a la popular franquicia en la que será la cuarta película de la saga, creada a partir de la serie de televisión homónima de 1982.

Con este filme, Neeson sorprende con un cambio de tono radical en su filmografía ya que se aleja de la solemindad de sus últimos títulos como el thriller de acción En tierra de santos y pecadores, la película sobre el mundo de la mafia Absolución o el thriller psicológico Retribution.

En Agárralo como puedas Neeson está acompañado por Pamela Anderson, que en su caso cambió a un registro más serio el pasado año con el filme de Gia Coppola The Last Showgirl. La película está dirigida por Akiva Schaffer (Saturday Night Live, Popstar: Never Stop Never Stopping) y producida por Seth MacFarlane, el nombre detrás de Ted y Padre de familia.