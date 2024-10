Zendaya y el salto temporal de la temporada 3 de Euphoria: "El aguante con el drama de instituto tiene un límite"

MADRID, 7 Oct. (CulturaOcio) -

Tras la suspensión temporal de la producción de la temporada 3 de Euphoria, y rumores que incluso alertaban de su posible cancelación, HBO finalmente confirmó que habrá nuevos episodios. De momento, parece ser que la serie dejará de ser un drama adolescente y habrá un salto temporal, una decisión creativa que cuenta con el apoyo de la gran estrella de la producción, Zendaya.

La actriz, que encarna a Rue en la ficción, ha justificado esta decisión en una entrevista con el podcast The Awardist. "Es importante porque hay un límite en el drama adolescente con el que puedes lidiar", dijo.

Aunque la intérprete dijo que no podía compartir detalles sobre el proyecto, que el creador Sam Levinson describió como un "film noir", la artista mostró su entusiasmo y dijo que será "fascinante" ver lo que sucederá con Rue y el resto de los protagonistas tras este salto temporal.

"En realidad, no sé mucho sobre lo que está pasando", confesó la estrella. "No sé exactamente cómo será la temporada, pero sí sé que se está produciendo un salto temporal. Será fascinante ver y comprender a estos personajes fuera del contexto del instituto y cómo todas las cosas que vimos cuando eran jóvenes y estaban en el instituto afectan la edad adulta y en quiénes se convierten en un mundo mucho más grande. A mí también me interesará ver qué pasa", añadió.

Euphoria, basada libremente en las propias experiencias de Levinson con la adicción a las drogas, comenzará su producción en enero de 2025 después de una serie de retrasos, en gran parte como resultado de las huelgas de Hollywood en 2023, los cambios en el guion y la muerte de la estrella Angus Cloud. Por el momento no se sabe cuándo llegarán los nuevos capítulos a Max.