WandaVision: Los dos personajes ocultos en el nuevo póster de Bruja Escarlata y Visión

Marvel ha lanzado un nuevo póster de Bruja Escarlata y Visión por su mitad de temporada, tras las importantes revelaciones del capítulo 4, en el que por primera vez se muestra qué está ocurriendo realmente más allá del Westview. Y siguiendo la dinámica de WandaVision, el cartel esconde algunos detalles ocultos... ¿insinuando la llegada del Diablo Mephisto?

Con cada nuevo episodio, Marvel ha publicado un póster de mitad de temporada WandaVision, y el último de ellos, muestra a los personajes principales de 'Interrumpimos este programa', incluyendo a Agnes, Mónica Rambeau, el inspector Jimmy Woo y la astrofísica Darcy Lewis, además de la pareja protagonista. Y en las sombras, se oculta un viejo conocido.

Lo primero que destaca en el cartel es que Wanda aparece usando sus poderes tal y como se vio en las películas Marvel, que en la serie sólo se han mostrado cuando Bruja Escarlata expulsa a Mónica de Westview. También se deja claro que Agnes tiene muchos secretos ocultos, ya que es la única vecina del pueblo que aparecen la imagen, y la única que no fue identificada por Jimmy Woo y su equipo en el episodio 4.

Y entre las sombras, también se aprecia la presencia de un viejo conocido: el misterioso apicultor del capítulo 2, que se reveló como un agente de SWORD que intentó infiltrarse en el mundo de las sitcoms a través de las alcantarillas.

Lo interesante es que el destino del agente Franklin, el apicultor, es desconocido. Tras verse arrastrado por la delirante realidad que ha creado Wanda, nada más se sabe de él. Bien podría estar muerto, o bien haber pasado a formar parte de los habitantes de Westview, y el póster mantiene este misterio al mostrarlo entre sombras, como si de un espectro se tratase.

Since the new #WandaVision poster has the Beekeeper in it, I wonder if he will play a bigger role than what we think 🤔



Also, people have noticed that possible Mephisto tease in between #Vision and #AgnesTheNeighbor pic.twitter.com/3kPyFzna4Y