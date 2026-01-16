Prime Video prepara un reality de superviencia de Fallout - PRIME VIDEO

MADRID, 16 Ene. (CulturaOcio) -

Prime Video prepara Fallout Shelter, un reality de superviencia inspirado en el videojuego homónimo que dio pie a la serie protagonizada por Ella Purnell y Walton Goggins. El programa, compuesto por 10 episodios, aún no cuenta con fecha oficial de estreno.

Ambientado en los refugios nucleares de Vault-Tec, Fallout Shelter introduce a un grupo de concursantes en un mundo inmersivo y de alto riesgo inspirado en el retrofuturismo, el humor negro y las historias de supervivencia postapocalíptica de los videojuegos originales.

A través de una serie de desafíos que van aumentando en complejidad, conflictos estratégicos y dilemas morales, los concursantes deberán demostrar su ingenio, resistencia y capacidad de trabajo en equipo compitiendo por la seguridad, el poder y "un enorme premio en metálico".

El concurso promete combinar "desafíos a gran escala con una experiencia de juego profundamente social, psicológica y narrativa, manteniéndose fiel al tono, la ambientación y la filosofía" propias de la franquicia.

Fallout Shelter está producido por Studio Lambert, la productora detrás de El juego del calamar: El desafío, junto a Kilter Films, responsable de la serie de televisión de Fallout, y en asociación con el estudio detrás de la franquicia original de videojuegos, Bethesda Game Studios.

La segunda temporada de Fallout continúa su andadura en Prime Video, con su quinto capítulo ya disponible en la plataforma de streaming. Además, la serie ya ha renovado por una tercera entrega.