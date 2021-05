Los Bridgerton 2: Primeras imágenes de la pareja protagonista de la temporada 2

MADRID, 4 May. (CulturaOcio) -

La primera temporada de Los Bridgerton se centró en la relación entre Simon (Regé-Jean Page) y Daphne (Phoebe Dynevor), pero tal y como anunciaron los responsables de la serie, la segunda entrega girará a una nueva pareja. Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) y Kate Sharma (Simone Ashley), quienes protagonizan las nuevas imágenes del rodaje, serán los personajes que encabecen los próximos episodios.

En las fotos, filtradas desde el set de rodaje, se puede ver a ambos actores caracterizados. A juzgar por las imágenes, parece que los protagonistas están en una carrera de caballos junto a otros personajes como Colin (Luke Newton), Benedict (Luke Thompson), Eloise (Claudia Jessie), Lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell) y Lady Danbury (Adjoa Andoh).

Kate Sharma doing queen shiz by removing one glove just to whistle for her horse 🤣😍#kanthony #bridgerton pic.twitter.com/kbqhYQ6aFg