La viral respuesta de Luis Guzmán (Miércoles) sobre cómo fue trabajar con Jennifer López

MADRID, 30 Ago. (CulturaOcio) -

Los cuatro primeros capítulos de la temporada 2 de Miércoles, donde Luis Guzmán interpreta al estrafalario padre de la protagonista, Gómez Addams, aterrizaron en Netflix el pasado 6 de agosto. El actor puertorriqueño ha recordado cómo fue trabajar con la cantante y actriz Jennifer López en la cinta de Steven Soderbergh Un romance muy peligroso (Out of Sight), y su respuesta no ha tardado en viralizarse.

"Ok", respondió directo y contundente Guzmán acerca de trabajar con López cuando le pidieron en Hot Ones Versus, junto a Jenna Ortega y otros miembros del elenco de Miércoles, que dijese cómo fue trabajar con algunas de las estrellas más importantes de Hollywood. Así pues, parece que el actor no tenía ningún cumplido para López tras haber trabajado con la artista en la cinta de Soderbergh que, estrenada en 1998, también protagonizó George Clooney.

En cambio, describió a la propia Ortega, que interpreta a su hija en la serie de Netflix, describiéndola como "prodigiosa"; a Catherine Zeta-Jones, quien encarna a su esposa Morticia, como "bellísima"; o a Adam Sandler, del que recuerda fue "asombroso", trabajar con él.

La escueta y brutal respuesta de Guzmán sobre López, con quien comparte sus raíces puertorriqueñas, no solo dejó atónitos a los presentes. También habrá hecho que muchos se planteen qué pudo pasar entre él y la artista durante el rodaje de Un romance muy peligroso.

Curiosamente, los rumores más recientes apuntaban a que López lleva tiempo queriendo colaborar de nuevo con Clooney tras su única colaboración cinematográfica. Según informaba Radar Online a comienzos de enero, la intérprete tiene en el punto de mira trabajar con algunas figuras importantes de la industria hollywoodense y, tal vez, aspirar a un Oscar.

Entre sus planes figuraba el reencuentro con Clooney. Según le reveló una fuente anónima al medio, la relación entre ambos era "complicada. Principalmente porque los dos se volvieron muy famosos tras su única colaboración en pantalla hace 26 años con la película Un romance muy peligroso, considerada un clásico por los fans. Sin embargo, el éxito de ese proyecto los llevó por caminos distintos en sus carreras".

Por otra parte, mientras que los fans esperan a que Netflix lance el 3 de septiembre los episodios restantes de la temporada 2 de Miércoles, López estrenará, tras su paso por el Festival de Cine de Sundance, El beso de la mujer araña, que llegará a los cines el 10 de octubre. Dirigida por Bill Condon (El gran showman), la cinta también cuenta en su reparto con Diego Luna, Bruno Bichir y Tonatiuh, entre otros.