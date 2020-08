VIDEO: Vegeta y Goku modo Super Saiyan Fase 4 en Super Dragon Ball Héroes

MADRID, 3 Ago. (CulturaOcio) -

Si por algo se distingue el videojuego de peleas Super Dragon Ball Héroes, y su miniserie de anime promocional, es por presentar nuevas versiones y evoluciones de los personajes creados por Akira Toriyama. Hace unos días, revelaron el nombre de la forma definitiva de la Fase 4 de los Super Saiyan. Y ahora, los fans ya pueden disfrutar del primer video de Goku en su última demostración de poder.

Como parte el arco argumental llamado Big Bang Mission, que abarca tanto el videojuego como el anime, Goku y Vegeta han sobrepasado su límite de poder con la llamada Super Saiyan 4 Limit Breaker, caracterizada por proyectar el aura de energía de color rojo.

GOKU:XENO & VEGETA:XENO DOUBLE DRAGON FIST IN #SDBH ANIME CONFIRMED!!!



Also, SS4 Limit Breaker Ritual REVEALED!! pic.twitter.com/HAuQZwUsZu — SUPER クロニクル (@DBSChronicles) August 1, 2020

Ésta nueva línea de poder de los Super Saiyan 4 compartirá plano con las versiones Xeno de Goku y Vegeta, que en el adelanto muestran lo que será su ataque definitivo.

Al funcionar fuera del canon oficial de Dragon Ball, el universo Heroes se caracteriza por explorar nuevos movimientos de lucha no vistos en el anime, como el Doble Puño de Dragón, un ataque combinado entre Vegeta y Goku que sólo había aparecido en la película Dragon Ball: Wrath of the Dragon.