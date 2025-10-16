Tristán Ulloa protagonizará El crimen de Pazos, el nuevo true crime español de Netflix, que arranca su rodaje

MADRID, 16 Oct. (CulturaOcio) -

Tras el éxito de títulos como La viuda negra o El caso Asunta, Netflix ha anunciado una nueva producción inspirada en un caso real. Se trata de El crimen de Pazos, cuyo rodaje ya ha comenzado en Galicia. La serie, compuesta por cuatro episodios, estará protagonizada por Tristán Ulloa y contará con gran parte del equipo creativo de El caso Asunta.

Junto con el anuncio del inicio de rodaje, la plataforma ha lanzado la primera imagen de El crimen de Pazos. Así, la fotografía muestra a Ulloa, vestido con la indumentaria de Guardia Civil, acompañado de Miguel Borines, que interpreta a Aniceto, un hombre aparentemente normal que es víctima de un robo en su casa por el que su mujer acaba en el hospital. "Pazos era un lugar tranquilo... hasta que un crimen sacudió sus cimientos", reza el texto que acompaña a la publicación.

Tal y como adelanta la sinopsis oficial, El crimen de Pazos tiene como punto de partida el brutal ataque que recibe Irene como consecuencia de un presunto robo en la casa que comparte con su marido Aniceto.

"Mientras Irene lucha por su vida en el hospital, Elías (Tristán Ulloa), un sargento de la Guardia Civil convencido de que Aniceto es el autor del crimen, se enfrenta a un sistema que le parece que no está dispuesto a escuchar sus advertencias ni a proteger a la víctima. Con Aniceto en libertad y la vida de Irene pendiendo de un hilo, ¿saldrá la verdad a la luz antes de que sea demasiado tarde?", continúa el resumen ofrecido por la plataforma.

Junto a los ya mencionados Ulloa (Berlín) y Borines (El caso Asunta) completan el reparto de El crimen de Pazos Carlos Blanco (El caso Asunta), Fernando Fraga (Animal), Marta Nieto (Madre), Verónica Sánchez (Sky Rojo), Fernando Guillén Cuervo (Servir y Proteger), Nacho Fresneda (El Ministerio del Tiempo) y Tito Asorey (El caso Asunta), entre otros.

La serie vuelve a contar con varios integrantes del equipo creativo de El caso Asunta como Ramón Campos, que produce y firma el guion de El crimen de Pazos junto a David Orea, Curro Serrano y Gema R. Neira. Además, Carlos Sedes vuelve a poner al frente de las cámaras de un true crime tras la ficción protagonizada por Candela Peña.

El crimen de Pazos se une así a la larga lista series españolas inspiradas en casos reales de Netflix. Además del ya mencionado Caso Asunta, destacan otros como El cuerpo en llamas, sobre el crimen de la Guarda Urbana de 2017, o La viuda negra, que protagonizada también por Ulloa, está basada en el mediático crimen del barrio valenciano de Patraix en 2017.