El final de Star Wars: Tripulación perdida revela si Jude Law es un jedi

Con el estreno de su octavo episodio, Tripulación perdida (Skeleton Crew) ha culminado su andadura en Disney+, dando respuesta a muchos de los misterios que había ido planteando a lo largo de la temporada. Así, una de las mayores cuestiones que el capítulo final debía abordar era el pasado del intrigante personaje de Jude Law, Jod Na Nawood, explicando su conexión con los Jedi.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el octavo y último episodio de Tripulación perdida, titulado Los buenos de verdad, Jod destruye la máquina que ejercía de Supervisor y se hace con el control de At Attin, que empieza a ser invadida por los piratas a sus órdenes. Mientras tanto, Wim, KB, Neel y Fern tratan de pararle los pies a su antiguo aliado y pedir ayuda a la República.

"Los buenos no vendrán a salvarte, chaval, madura", exclama en un momento dado un frustrado Jod. Amenazando con su espada láser al padre de Wim para que el niño desista de destruir la barrera, el pirata revela al fin su pasado, ofreciendo una explicación a su pesimista visión de la galaxia... y también a sus poderes.

"Cuando tenía tu edad solo me preocupaba no morir de hambre, vivía en un agujero en el suelo y una Jedi me encontró. Quizá estuviera desesperada y andrajosa como yo, pero me dijo que tenía potencial y aquello, bueno... Pudo instruirme un poco antes de que la cazaran. Me obligaron a mirar mientras moría. Así es la galaxia, oscura, pero con algunos destellos de luz y por ellos mataré a quien haga falta", se sincera el personaje de Law.

El relato de Jod confirma que, si bien es sensible a la Fuerza y en su día recibió entrenamiento como padawan, nunca llegó a ser un Jedi. Su historia apunta a que probablemente creció en el tiempo del Imperio galáctico, después de que se ejecutara la Orden 66 y los últimos Jedi fueran perseguidos para su exterminio.

Así, la Jedi que encontró a Jod de niño en su precaria situación habría sido una fugitiva, finalmente cazada y ejecutada. De ella, el personaje de Law no solo habría aprendido a usar la Fuerza sino también a ocultar esa capacidad, teniendo en cuenta el peligro que suponía durante el imperio de Palpatine.