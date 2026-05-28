Tráiler de la temporada 2 de Sugar: Todo el mundo oculta secretos - APPLE TV

MADRID, 28 May. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de Sugar llegará a Apple TV el 19 de junio. A modo de aperitivo, la plataforma ha lanzado un vibrante tráiler de los nuevos episodios de la ficción, con John Sugar, el detective encarnado por Colin Farrell, dispuesto a sacar a la luz los secretos de todo el mundo.

"Los Ángeles es una ciudad grande, pero solitaria. He de mantenerme ocupado", afirma Sugar al inicio del adelanto. Instantes después, una escena muestra al detective yendo a toda velocidad con su deportivo por la ciudad y enfrentándose a un matón armado en un apartamento.

"Es difícil encontrar a alguien que no quiere que lo encuentren", asegura John en otra secuencia mientras investiga un caso relacionado con un boxeador. "Esa gente está lejos de Beverly Hills, Sugar. Es un mundo salvaje", advierte su amigo Bernie Siegel (Dennis Boutsikaris), mientras las imágenes muestran a varios delincuentes de baja estofa en los suburbios.

SUGAR SE ENFRENTA A UNA CONSPIRACIÓN

Acto seguido, aparece la policía y lleva a cabo una redada en la que también detienen a John. "¿Para quién trabajas exactamente?", le pregunta Sugar al responsable de su detención en la sala de interrogatorios. "Vas a intentar pensar cómo salir de aquí", le dice este.

"En este mundo todos tenemos secretos. Esto va mucho más allá de un ayudante del sheriff", le dice Sugar a Siegel, intuyendo que hay alguien que quiere quitarle de en medio a toda costa. "Creamos las normas que nos funcionan", le responde Bernie a John.

Seguidamente, el avance muestra una brutal explosión, a alguien incinerando lo que podrían ser pruebas y a John caminando mientras deja atrás una casa en llamas.

"Sugar es una visión contemporánea y única de uno de los géneros más populares y significativos en la historia literaria, cinematográfica y televisiva: las historias de detectives. La segunda temporada marca el regreso del icónico detective privado y experto en cine de Los Ángeles, John Sugar. El nominado al Oscar y al Emmy Colin Farrell regresa con un nuevo caso, siguiendo al atribulado hermano mayor de un prometedor boxeador local, mientras continúa la búsqueda de su querida hermana desaparecida. Cuando la investigación se expande hacia una conspiración que se cierne sobre toda la ciudad con intenciones siniestras, Sugar debe enfrentarse a sí mismo y responder a la pregunta: ¿hasta dónde puede llegar para hacer lo correcto?", reza la sinopsis de los nuevos episodios.

Tras el lanzamiento del primer capítulo el 19 de junio, Apple estrenará una nueva entrega semanal de la temporada 2 hasta su explosivo final el 7 de agosto. Además de Farrell, el elenco de los nuevos episodios de la ficción creada por Mark Protosevich también lo forman Tony Dalton, Jin Ha, Raymond Lee, Laura Donnelly, Sasha Calle y Shea Whigham.

Sam Catlin es el showrunner de los nuevos episodios, además de productor ejecutivo junto a Farrell, Audrey Chon, Simon Kinberg, Scott Greenberg y Chip Vucelich.