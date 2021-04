El tráiler de Superman & Lois 1x06 adelanta una nueva y gran amenaza

MADRID, 15 Abr. (CulturaOcio) -

Tras un parón, Superman & Lois vuelve el 18 de mayo con la segunda parte de su primera temporada. The CW, la cadena que emite en Estados Unidos la ficción que en España puede seguirse por HBO, ha lanzado un adelanto del regreso de la ficción, que traerá una poderosa amenaza para sus protagonistas.

El vídeo muestra a Clark Kent (Tyler Hoechlin) diciéndole a su hijo Jordan (Alex Garfin) que sus superpoderes conllevan una responsabilidad, mientras que Lois Lane (Elizabeth Tulloch) advierte a Lana Cushing (Emmanuelle Chriqui): "Algo siniestro está pasando aquí", afirma.

Por su parte, el capitán Luthor (Wolé Parks) descubre una cueva llena de Kryptonita X, una nueva suerte de mineral de color amarillo lo que podría poner en peligro al superhéroe y su familia.

Junto a los mencionados actores, completan el reparto Dylan Walsh, Jordan Elsass e Inde Navarrette. La ficción creada por Greg Berlanti y Todd Helbing, que se estrenó el pasado mes de febrero, ya ha renovado por una segunda temporada.

The CW tuvo que suspender temporalmente el rodaje de Superman & Lois después de que un miembro del equipo diera positivo en coronavirus. En las últimas semanas la cadena ha emitido Supergirl en su lugar. Evocando el himno de Nirvana, Smells Like Teen Spirit es el título del episodio 1x06, que llega a la cadena el 18 de mayo.

Además de haber estrenado Superman & Lois, The CW está emitiendo actualmente la temporada 6 de Supergirl, que incluirá la salida de Melissa Benoist como Kara Danvers. Por su parte, The Flash se encuentra en su séptima temporada; Legends of Tomorrow estrena su sexta entrega en mayo; y Batwoman sigue adelante con su segunda temporada protagonizada por Javicia Leslie tras la inesperada salida de Ruby Rose.