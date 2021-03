Superman and Lois 1x03: ¿Quién es Larr y cuáles son sus poderes en los cómics de DC?

MADRID, 11 Mar. (CulturaOcio) -

El final del episodio 3 de Superman & Lois ha presentado un misterioso personaje llamado Leslie Larr, una joven que parece tener las mismas habilidades que el Hombre de Acero, y cuyo origen está de alguna forma ligado a Krypton. ¿Quién es realmente y cuál es su historia en los cómics?

(( AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS ))

Cuando se presenta a Larr en Superman & Lois, se da a entender que está trabajando con Morgan Edge. Sin embargo, no se explica si la joven ha estado siempre en la Tierra, es nueva o ha venido de una realidad paralela tras los eventos de Crisis en Tierras Infinitas.

Durante el episodio 3, Lois sigue investigando a Edge, lo que la lleva a hablar con Sharon Powell, cuyo hijo desapareció tras aceptar un trabajo para el sospechoso empresario. Pero al ir a visitar a la madre, es atacada por un secuaz del villano. Por suerte Superman entra en escena y salva la situación, sorprendido de que su adversario también tenga superpoderes.

Más tarde, en los últimos minutos del capítulo, ese mismo esbirro está hablando con alguien, presumiblemente con Edge, para preguntarle cómo se va a encargar exactamente Larr de la situación. Es entonces cuando entra en escena una mujer que, sin ningún tipo de pudor, le calcina dentro de su coche con su visión de rayos láser.

Interpretada por la actriz Stacey Farber, el nombre completo del misterioso personaje es Leslie Larr, y sin duda sonará familiar a los fans de DC. En los cómics, Lesla-Lar es una científica kryptoniana que siente una profunda envidia por cómo los humanos respetan a Supergirl. Logró sobrevivir a la destrucción del planeta ya que fue encerrada en la diminuta cuidad de Kandor por Brainiac

Los celos hacia Supergirl hicieron que Lesla redujese a la prima de Clark Kent y la dejase encerrada en Kandor, robando sus poderes y sustituyéndola en la Tierra. Pero su engaño no duró mucho ya que fue arrestada por las autoridades kandorianas y, finalmente, asesinada en la Zona Fantasma, la dimensión que sirve como prisión para los criminales kryptonianos.

Gracias a su naturaleza kryptoniana, Lesla-lLar tiene los mismos poderes que Superman y Supergirl cuando está bajo el sol de la Tierra, incluyendo el vuelo, la superfuerza y la visión de rayos láser. Por el momento, no se ha confirmado que el personaje de Farber sea, efectivamente, el mismo que en los cómics. Pero es innegable que Leslie Larr y Lesla-Lar son prácticamente el mismo nombre.

Otras posibilidades que están barajando los fans es que Larr sea en realidad una de las versiones de Lara, ya sea la madre de Superman, la hija ficticia de Lois y Clark en Injustice: Gods Among Us o la hija de Superman y Wonder Woman.

Sea cual sea su verdadera identidad, todas las opciones suenan realmente interesantes para el futuro de Superman & Lois, pero habrá que esperar a los próximos episodios de la serie para saber quién es realmente la misteriosa Larr.