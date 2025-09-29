Bad Bunny actuará en el descanso de la Super Bowl 2026

MADRID, 29 Sep. (CulturaOcio) -

La Super Bowl 2026 se disputará el próximo 8 de febrero en el Levi's Stadium de Santa Clara, California. Año tras año, uno de los grandes atractivos del mayor evento deportivo en Estados Unidos es el espectáculo del descanso y ya se ha dado a conocer que Bad Bunny será la estrella que lo encabece en esta edición, tomando el relevo de Kendrick Lamar.

El artista puertorriqueño compartía la noticia este pasado domingo a través de una publicación en sus redes sociales. "Super Bowl LX. Área de la Bahía. Febrero de 2026. #AppleMusicHalftime", reza la descripción de un vídeo en el que puede verse al cantante sentado en una portería de fútbol americano.

"Lo que siento va más allá de mí mismo. Es por aquellos que vinieron antes que yo y corrieron innumerables yardas para que yo pudiera entrar y anotar un 'touchdown'. Esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia", expresó Bad Bunny en un comunicado, según recoge The Hollywood Reporter. "Ve y dile a tu abuela, que seremos el Halftime Show Del Super Bowl", añadió en español.

Poco después de la publicación del artista, se hacían eco del anuncio Apple Music, la Liga Nacional de Fútbol Americano o NFL y Roc Nation, cuyo fundador, Shawn Corey Carter (también conocido como Jay-Z) remarcó lo "realmente inspirador" que era lo que Bad Bunny "ha hecho y sigue haciendo por Puerto Rico". "Es un honor para nosotros tenerlo en el escenario más grande del mundo", aseguró.

"Bad Bunny representa la energía global y la vitalidad cultural que definen la escena musical actual. Como uno de los artistas más influyentes y reproducidos del mundo, su capacidad única para tender puentes entre géneros, idiomas y públicos lo convierte en una opción emocionante y natural para subir al escenario del descanso de la Super Bowl. Sabemos que sus dinámicas actuaciones, su visión creativa y su profunda conexión con los fans ofrecerán el tipo de experiencia inolvidable que esperamos de este icónico momento cultural", expresó por su parte Jon Barker, vicepresidente sénior de producción de eventos globales de la NFL.

De manera similar, desde Apple, Oliver Schusser, señaló que "el espectáculo del descanso es la celebración definitiva de la música y la cultura, y pocos artistas encarnan esa intersección de forma más perfecta y auténtica que Bad Bunny".

"En Apple Music, hemos tenido el privilegio de trabajar estrechamente con Bad Bunny a lo largo de los años y ha sido realmente increíble ver su meteórico ascenso hasta convertirse en uno de los artistas más influyentes de nuestro tiempo. Su música no solo ha batido récords, sino que ha elevado la música latina al centro de la cultura pop, y estamos encantados de volver a colaborar con la NFL y Roc Nation para ofrecer esta actuación histórica a millones de fans de todo el mundo. Sabemos que este espectáculo será inolvidable", expresó Schusser.

Ganador de tres premios Grammy, Bad Bunny se une así a la lista de artistas que han amenizado el descanso de la Super Bowl a lo largo de los años, sumándose al ya mencionado Kendrick Lamar, que encabezó la actuación del pasado año y otros nombres como Madonna, Beyoncé, Katy Perry, Coldplay, Lady Gaga, Justin Timberlake, Jennifer Lopez y Shakira, por mencionar solo algunos.