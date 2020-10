Arranca el rodaje de la temporada 6 de Lucifer

MADRID, 7 Oct. (CulturaOcio) -

Lucifer se despedirá tras emitir su sexta temporada. Aunque por el momento se desconoce la fecha de estreno, se ha desvelado que la producción de los nuevos capítulos ya ha comenzado.

Así lo anunció Joe Henderson, showrunner de la ficción. "Hoy es nuestro primer día de rodaje de la temporada 6 de Lucifer. Estamos muy felices de haber terminado la temporada 5, y estaremos trabajando para finalizarlo y para Netflix. Gracias a nuestro increíble elenco y equipo por trabajar duro y con seguridad y ofrecer un final increíble", escribió en Twitter el 6 de octubre.

Today is our first day of shooting #Lucifer season 6! So happy we've finished up season 5, and we will be working our buns off to get it finished and to Netflix! Thanks to our incredible cast and crew for working hard and safe and delivering a kickass finale!!