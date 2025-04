Noah Schnapp avisa que el final de Stranger Things va a ser "devastador"

MADRID, 23 Abr. (CulturaOcio) -

La temporada 5 de Stranger Things aún no tiene fecha oficial de estreno, pero será este 2025 cuando la ficción creada por Ross y Matt Duffer llegue a su fin. Parece que los fans todavía tendrán que esperar unos meses para conocer el desenlace, que, tal como ha adelantado uno de sus actores, dejará "devastado" al público.

La obra de teatro Stranger Things: The First Shadow se ha estrenado en Broadway y a la premiere asistieron varios miembros del equipo de la serie de Netflix. Noah Schnapp, quien encarna a Will Byers en la ficción, charló con The Hollywood Reporter y dio algunos detalles sobre el esperado final, asegurando que "la gente va a quedar realmente devastada".

"Aunque fue triste, estoy muy emocionado por ver la reacción del mundo al ver el final porque no habrá ni un solo ojo seco, va a ser triste. Sin ánimo de ser tan negativo, es una temporada realmente genial y a la gente le encantará", afirmó.

Sobre el final, Ross Duffer dijo que la quinta será "la temporada más emotiva hasta la fecha". "Es el final de un largo viaje, tanto para todos los que hicieron la serie como para esos personajes. Es emocionante y es el comienzo más rápido que hemos tenido: nuestros héroes entran en acción de inmediato", adelantó, agregando: "El objetivo es que esos episodios finales sean muy impactantes porque, en muchos sentidos, se trata del final de este viaje que todos hemos tenido y también del final de la infancia".

Shawn Levy, quien dirige y ejerce como productor ejecutivo de la serie, rememoró el último día de rodaje. "Sabíamos que era el final de un capítulo; todos podríamos tener experiencias grandiosas y exitosas, pero tienes suerte si te encuentras con un Stranger Things en la vida. Eso no volverá a suceder y creo que todos lo sabemos y lo apreciamos", dijo.

ASÍ ES LA OBRA DE TEATRO DE STRANGER THINGS

Escrita por Kate Trefry, quien también es guionista de la serie de Netflix, Stranger Things: The First Shadow sirve como precuela de la ficción. La representación está ambientada en Hawkins en 1959 y viaja al pasado con las versiones adolescentes de Joyce, Bob Newby y Hopper. Es entonces cuando irrumpe en sus vidas Henry Creel, quien comienza a experimentar con nuevos poderes.

"Estábamos escribiendo la quinta temporada mientras se escribía la obra, así que lo principal en lo que trabajábamos con Kate y el director Stephen Daldry era asegurarnos de que toda la mitología encajara, para que al ver la obra y la quinta temporada, en cualquier orden, todo conectara", declaró Ross Duffer a The Hollywood Reporter.

"Además, la obra empieza a preparar los grandes detalles de la quinta temporada sin desvelarlo todo, porque, obviamente, queremos que la quinta temporada se sostenga por sí sola", añadió, mientras que Levy afirmó que la obra ofrecerá a los fans "una conexión nueva y más empática" con los personajes.