¿Tom Holland (Spider-Man) es el nuevo Ojo de Halcón de Marvel en 'What If...'

MADRID, 26 May. (CulturaOcio) -

La serie de animación 'What If...?' de Marvel Studios es uno de los proyectos más esperados de Disney+. En ella se narran realidades alternativas el Universo Marvel en la que unos y otros personajes asumen diferentes roles. Entre ellos se encuentra Tom Holland, el actor que ahora encarna a Spider-Man... ¿interpretando a Ojo de Halcón?

Pese a la pandemia de coronavirus la serie animada sigue su proceso de producción, con vistas a estrenarse en 2021 en el servicio de streaming de Disney.

El primer teaser de What If... se publicó el otoño pasado, y hubo un importante detalle que pasó desapercibido hasta ahora. Porque tal y como señala ComicBook.com, en la pieza promocional aparece Tom Holland con el icónico arco y flechas de Ojo de Halcón.

WHOA WHOA WHOA



Tom Holland's Peter Parker as Hawkeye in What If...?! pic.twitter.com/G2AumbpiTN