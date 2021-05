Tom Hiddleston repasa la historia de Loki en Marvel... en solo 30 segundos

MADRID, 21 May. (CulturaOcio) -

Loki llegará a Disney+ el miércoles 9 de junio. De cara al estreno, Marvel ha refrescado la memoria a los fans y ha compartido un vídeo en el que Tom Hiddleston repasa toda la muy azarosa historia de su personaje en el Universo Cinematográfico Marvel en solamente 30 segundos.

"Mi padre, Odin, dice que mi hermano podría ser rey. Me pongo celoso y además él no es mi verdadero padre, así que hago que mi verdadero padre mate a Odin, pero después le salvo. En la Tierra robo el Teseracto a SHIELD. Ayudo a invadir la Tierra pero los Vengadores me detienen y voy a la cárcel hasta que Thor me necesita para derrotar a los Elfos Oscuros", resume el actor.

"Lo siguiente que sabéis es que soy el rey pero todo el mundo piensa que soy Odin. Nuestra hermana Hella aparece, la derrotamos y entonces Thanos aparece. No le necesitamos y yo muero. Thanos mata a la mitad del universo y los Vengadores van al pasado para frenarle, dando a una versión anterior de mí la oportunidad de coger el Teseracto", dice mientras recuerda su última aparición en pantalla, en uno de los viajes en el tiempo de Vengadores en Endgame.

"Thanos es derrotado y lo último que sabéis es que yo tengo un trabajo en un grupo que se hace llama Autoridad de Variación del Tiempo. Y eso es todo", concluye a la carrera el carismático actor.

"En Loki, el voluble villano retoma su papel de Dios del Engaño en una nueva serie que tiene lugar tras los acontecimientos de Vengadores: Endgame", reza la sinopsis. La ficción se estrenará el 9 de junio y junto a Hiddleston completan el reparto de Loki Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku y Richard E. Grant. Kate Herron dirige la producción y Michael Waldron es el guionista principal.